Toutes les personnes vaccinées contre le covid mourront, prévient le virologue français ⋆ .

par Ethan Huff, Natural News:

Il n’y a aucune chance de survie à long terme pour quiconque a reçu une injection de coronavirus de Wuhan (Covid-19), selon le grand virologue français Luc Montagnier.

Tous ceux qui se font piéger pour le virus chinois mourront, aurait-il déclaré lors d’une récente interview, que vous pouvez regarder ci-dessous sur Brighteon.com.

«Il n’y a aucun espoir et aucun traitement possible pour ceux qui ont déjà été vaccinés», a déclaré Montagnier clairement pendant le segment. «Nous devons être prêts à incinérer les corps.»

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Après avoir longuement étudié les ingrédients contenus dans les injections et ce qu’elles font, Montagnier est arrivé à la conclusion que chaque personne qui se ferait vacciner finira par mourir d’une amélioration dépendante des anticorps, ou ADE.

«C’est tout ce que l’on peut dire», a-t-il ajouté.

On attribue à Montagnier d’avoir été le premier à découvrir le VIH, en passant, ayant averti au printemps dernier que la grippe de Wuhan contient de l’ADN artificiellement épissé du virus auto-immun. Il semble maintenant que ces mêmes altérations se retrouvent dans les «vaccins» contre le virus chinois, qui préparent le corps des gens à une éventuelle mort subite.

Montagnier a également déclaré l’année dernière que «la présence d’éléments du VIH et de germes du paludisme dans le génome du coronavirus est hautement suspecte et que les caractéristiques du virus n’auraient pas pu apparaître naturellement». Il s’avère qu’il avait raison.

Les vaccins contre la grippe de Wuhan ont été conçus pour «tuer lentement» les masses par une mort retardée

C’est une chose que le virus génétiquement modifié (OGM) soit intentionnellement libéré, mais une tout autre chose pour l’établissement médical d’introduire ensuite une injection pour lui en plein milieu d’une prétendue «pandémie».

Selon Montagnier, cette approche est une «erreur inacceptable», au mieux, car elle ne fera que répandre encore plus de «variantes» du virus chinois et tuer plus de personnes – ce qui semble avoir été le plan depuis le début.

Soit dit en passant, nous devons remercier Donald Trump et son plan «Operation Warp Speed» pour ce cauchemar. Alors que certains de ses partisans irréductibles insistent toujours sur le fait que Trump ne devrait pas être blâmé parce qu’il a simplement été «induit en erreur» par son cabinet concernant la nature des injections, Trump lui-même les pousse de manière agressive même à ce jour, malgré les dizaines de milliers de cas connus. de blessures et de mort.

Les preuves continuent de monter que les injections de virus chinois ont été conçues pour être une tuerie «lente» pour beaucoup, ce qui signifie que leur impact néfaste prend un peu de temps à se manifester. Pour certains, cependant, les blessures et la mort viendront immédiatement, comme nous l’avons vu dans les gros titres ces derniers temps.

Tout cela expliquerait la course folle à vacciner les gens à la «vitesse de distorsion», en utilisant n’importe quel stratagème ou tactique de coercition nécessaire pour atteindre la cible souhaitée. Une fois que suffisamment de personnes vaccinées commenceront à tomber mortes, les autres non vaccinées résisteront plus que probablement, c’est pourquoi le régime Biden évolue rapidement pour faire injecter autant de personnes que possible, de préférence avant le 4 juillet.

“Les pouvoirs en place ont votre ADN issu des tests sur écouvillon dans une base de données et un lien avec une intelligence artificielle qui déterminera le meilleur moment pour mourir, et ce sera par une cause ‘naturelle’ comme un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque,” un commentateur sur Disclose.tv a écrit sur des personnes qui ne sont pas nécessairement vaccinées mais qui ont subi un «test de covid».

En savoir plus @ NaturalNews.com