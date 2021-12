Toutes les plus grandes révélations du coming out de Netflix Colton

Sous-bois de Colton devient propre.

Les six épisodes des nouvelles docuseries de la star de Bachelor, Coming Out Colton, sortent sur Netflix le vendredi 3 décembre et ils jetteront un nouvel éclairage sur tout ce qui s’est passé ces dernières années, y compris sa rupture choquante avec Cassie Randolph.

Tout au long du spectacle, il reçoit les conseils et le soutien du skieur olympique Gus Kenworthy, qui est sorti publiquement en 2015, ainsi que d’autres personnalités homosexuelles. Ensemble, Colton, Gus et leurs amis explorent ce que signifie être membre de la communauté LGBTQ+, un groupe auquel la star de télé-réalité avait autrefois peur de s’identifier.

La série a reçu des critiques, car certaines personnes pensent que Colton essaie de réhabiliter son image en montrant l’homophobie dont il a été témoin dans sa jeunesse. Néanmoins, Colton veut s’expliquer.

Comme il l’a récemment déclaré au New York Times, « Peut-être qu’à la fin de ces six épisodes, les gens ne comprennent toujours pas. Mais au moins j’ai essayé de réparer les torts. »