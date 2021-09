Toutes les premières de ce vendredi 24 septembre

in

Le week-end a commencé et avec lui de nombreuses premières des différents plates-formes divertissement, cependant, cette fois, nous nous concentrerons uniquement sur la plate-forme Netflix, qui apporte plusieurs Nouveautes.

Et c’est que non seulement une ou deux productions arrivent sur la plateforme, puisque Netflix sort ce vendredi 24 septembre trois séries et deux films que vous ne pouvez manquer pour rien au monde.

Mois après mois, Netflix nous propose des films et séries originaux et même des spéciaux, réussissant à beaucoup surprendre ses abonnés.

Cependant, ce dernier vendredi du mois, nous n’aurons que cinq productions disponibles, au cas où les nouvelles du service ne suffiraient pas.

Donc, si vous avez choisi de rester à la maison ce week-end, voici les détails sur les séries et les films qui sont diffusés en avant-première sur Netflix aujourd’hui :

L’arrivée d’un prêtre dans une communauté isolée s’accompagne d’une série de miracles mystérieux et de présages terrifiants.

Du créateur de The Curse of Hill House.

C’est la vie derrière les barreaux pour un groupe de femmes incarcérées purgeant leur peine dans une prison de la Nouvelle-Orléans.

La série jeunesse du Cap revient avec plus de rebondissements.

Alors qu’elle essaie de surmonter une perte douloureuse et de soutenir son mari dans son rétablissement, une femme se bat contre un oiseau qui a envahi le jardin.

Equestria est divisé. Mais une héroïne pense que les poneys terrestres, les pégases et les licornes doivent être amis. Et, galop après galop, il va tout donner pour le prouver.