Toutes les premières de la semaine sur HBO: Albert Nobbs et The Wife pour les fans de Glen Close | Divertissement

La semaine sur HBO est complète avec du contenu pour les plus âgés de la maison, mais aussi pour les plus petits. Des films comme Albert Nobbs ont frappé la plate-forme, l’un des meilleurs travaux de Glen Close.

Il n’y a pas de grandes productions HBO à venir cette semaine, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouvelles intéressantes. Dans les longs métrages et les séries, il y a des titres intéressants pour tous les goûts et tous les âges avec lesquels passer un bon moment cette semaine.

Il semble que l’actrice principale de la semaine soit Glen Close, avec deux premières sur la plateforme. L’un est Épouse où il partage la note avec Jonathan Pryce, dans un mariage où le succès de l’un peut être asphyxiant pour l’autre. Un drame dans lequel les deux acteurs s’exhibent une fois de plus avec un travail impeccable.

La même chose se produit avec Albert Nobbs, rares sont les films dans The Close qui ne montrent pas pourquoi elle est l’une des actrices les mieux appréciées. Dans ce cas, il incarne un majordome irlandais du 19e siècle qui cache un secret: c’est une femme. La sobriété et la simplicité avec lesquelles Glen Close parvient à convaincre le public qu’il se considère comme un homme en est la clé, loin des stéréotypes et des gestes exagérés.

Pour ceux qui recherchent un contenu plus léger à regarder en famille, il a la deuxième saison de Superman et Lois, la nouvelle version de la série Lois et Clark désormais jouée par Bitsie Tulloch et Tyler Hoechlin.

Il y a aussi le Chanter un film, une bande d’animation pour se déconnecter des problèmes de la réalité et rire et chanter sans honte. C’est une histoire mignonne et amusante de développement personnel et de confiance qui a réuni de grands acteurs de la distribution vocale comme Scarlett Johansson, Taron Egerton et Tori Kelly dans la version originale. En Espagne, le doublage Santi Millán, Paco León et Concha Velasco, entre autres.

Séries:

Superman et Lois (T-2): 19 mai Cocomelon (T-1): 21 mai

Films:

Épouse: 19 mai Chantez, venez chanter!: 21 mai Sens parfait: 21 mai Tom et Jerry: Robin Hood et Sherwood Mouse: 21 mai Albert Nobbs: 21 mai