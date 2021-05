Toutes les premières de la semaine sur HBO : deuxième saison de Why Women Kill et Le Seigneur des Anneaux | Divertissement

Desperate Women Return, la deuxième saison de Why Women Kill est diffusée cette semaine sur HBO, entre autres.

HBO ouvre le mois sereinement, mais avec une bonne liste de premières de séries et de films. Après avoir clôturé le mois de mai en beauté avec Friends, la plateforme de streaming poursuit son agenda prévu pour accueillir l’été.

Parmi les nouveautés, la deuxième saison de Why Women Kill, une série du créateur de Desperate Housewives qui aborde les années 1940 et 1950 en Amérique. Un casting de nouvelles histoires sur la pression subie par les femmes à une époque marquée par l’esthétique et jusqu’où elles peuvent aller pour se sentir intégrées dans la société.

Dans la première saison, la série a fait des sauts entre le présent et les années soixante et quatre-vingt, elle montrait différentes femmes se battant dans leurs différentes sphères sociales. Une comédie divertissante pour passer le temps, le style que Marc Cherry connaît le mieux après avoir réussi avec Desperate Housewives.

Si vous voulez rire un peu dans ces moments difficiles de quarantaine, prenez note de ces courtes séries hilarantes disponibles sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video.

Dans la section film, HBO rejoint la fièvre du Seigneur des Anneaux que Movistar Plus a également montrée. Nous sommes dans le 20e anniversaire de la trilogie réalisée par Peter Jackson, un bon moment pour revoir les trois films basés sur les romans de Tolkien.

À partir du 1er juin, de The Fellowship of the Ring à The Return of the King, vous pouvez participer à un marathon complet sur HBO. Si cela vous semble peu et que vous avez encore l’endurance nécessaire pour continuer avec l’univers de Tolkien, vous avez dans Movistar Plus et Prime Video, les films Hobbit et découvrez comment la bague est arrivée entre les mains de Bilbo Baggins

Séries:

Pourquoi les femmes tuent (S2) : 4 juin The Walking Dead (S10/2) : 4 juin

Films:

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau : 1er Juin Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours : 1er Juin Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi : 1er Juin Le Vent qui Secoue l’Orge :: 1er Juin In a Free World :: 1er juin Never Turn Off the Light : 1er juin Magic Mike XXL : 1er juin A Night to Survive :: 1er juin San Andrés : 1er juin Bouche à oreille : 1er juin Un seul baiser : 1er juin Cold Pursuit : 1er juin KickBoxer : Retailation : 1er juin Zoolander : 4 juin Zoolander 2 : 4 juin Tom Raider : Le berceau de la vie : 4 juin Près de chez vous : 4 juin The Departed Crown : 4 juin Losing the North : 4 juin The Fog and the Maiden Time Trap: 4 juin