Toutes les premières de la semaine sur HBO Espagne : Prodigal Son, Alien et bien d’autres | Divertissement

A mi-chemin entre juin et juillet, cette semaine nous laisse les derniers coups d’un mois et le début d’un autre riche en avant-premières avec de nombreux classiques et sagas cinématographiques.

Les plateformes de streaming programment généralement une grande partie des premières au début de chaque mois, il n’est donc pas surprenant que la liste des films de cette semaine soit plus qu’intéressante et étendue. Plus de 20 nouveautés dont des sagas comme “Alien” ou “Die Hard”.

Une autre nouveauté qui peut intéresser les abonnés de HBO est le documentaire “Egende de l’underground”, le point culminant final avec lequel HBO clôture le mois de juin. Après avoir traversé le Festival de Tribeca, ce documentaire montre une discrimination généralisée au Nigeria et explore la vie de plusieurs jeunes charismatiques et anticonformistes qui doivent choisir entre lutter pour la liberté d’expression là-bas ou fuir pour vivre « gratuitement » aux États-Unis.

Réalisé par Nneka Onuorah et Giselle Bailey, il s’attaque à une explosion de créativité sur les réseaux sociaux qui finit par conduire à toute une révolution culturelle pour remettre en cause les idéaux de genre, de conformité et de droits civiques au Nigeria.

Quant à la série, HBO inclut dans son catalogue la série “Fils Prodigue”, une histoire à suspense avec des éléments dans le plus pur style “Silence of the Agneaux”. Tension à foison pour raconter la relation entre un père, le meurtrier de 23 personnes, et son fils enquêteur sur les homicides qui doit l’affronter pour traquer un imitateur. Si vous aimez la psychologie criminelle, vous allez adorer cette série.

Si vous cherchez un film facile à regarder ce soir, HBO présente aujourd’hui “La Société littéraire et la tarte aux zestes de pommes de terre”. C’est un film agréable et détendu pour s’endormir avec un bon goût en bouche et avec une belle distribution d’acteurs très britanniques. Vous avez ici la liste complète des premières pour les 7 prochains jours :

Séries:

Fils prodigue : 3 juillet Trigonométrie : 3 juillet

Documentaires:

Egende du métro : 30 juin

Cinéma :

The Literary Society and the Potato Peel Pie : 28 juin Alien : 1 juillet Aliens : 1 juillet Alien 3 : 1 juillet Alien Resurrection : 1 juillet The Crystal Jungle : 1 juillet Jungle 2 : Red Alert : 1 juillet The Crystal Jungle III : Revenge : 1er juillet Après le cœur vert : 1er juillet Le joyau du Nil : 1er juillet La guerre de la rose : 1er juillet Le Club des poètes morts : 1er juillet La chose la plus douce : 1er juillet Corps spéciaux : 1er juillet Le dernier exorcisme 2 : 1er juillet Trois jours à tuer : 1er juillet Ennemi aux portes : 1er juillet Une étoile est née : 2 juillet Comancheria : 3 juillet Colère des Titans : 3 juillet Naufragé : 3 juillet Le cercle : 3 juillet Villaviciosa à côté : 3 juillet Le club des jeunes milliardaires : 3 juillet