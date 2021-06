Toutes les premières de la semaine sur HBO : la deuxième saison de Betty et plus | Divertissement

HBO revient avec la deuxième saison de Betty, sa comédie jeune et légère dans laquelle le skateboard est la scène pour briser les barrières entre les hommes et les femmes et qui vient désormais avec la pandémie en toile de fond.

Le mois a commencé sur HBO avec l’univers de Tolkien à l’occasion de son anniversaire et avec la deuxième saison de Because Women Kill. La deuxième semaine de juin est présentée avec moins de premières, mais aussi avec une forte présence féminine.

HBO présente le deuxième saison de betty. Un groupe d’adolescents passionnés de skate souhaite revendiquer sa place dans un sport encore majoritairement masculin. Cette série répond à la nouvelle vague d’histoires de femmes et de jeunes dans lesquelles l’industrie présente l’adolescence d’une manière plus réaliste, sans le faste des pom-pom girls et des nerds qu’Hollywood a toujours promus.

Dans cette deuxième saison, les cinq protagonistes de Betty franchissent une nouvelle étape vers l’âge adulte en tant que femmes et “relèvent tous les défis que cela implique”, explique HBO dans la description. Les personnages masculins les aideront en tant qu’alliés en formant un front plus uni.

HBO Espagne offre une semaine gratuite sans engagement de permanence à tous ses nouveaux utilisateurs. Vous pouvez annuler quand vous le souhaitez ou conserver l’abonnement pour seulement 8,99 € par mois.

Sans aucun doute, l’une des nouveautés de cette série est le temps qui encadre toute l’intrigue et qui ne peut être relégué à un simple rôle secondaire. Les personnages vivront pleinement les mois d’été et d’automne Pandémie de COVID-19 à New York. Les masques et les activités de plein air sont devenus une maxime pour eux. C’est peut-être une tentative de HBO de décrire l’impact que cette pandémie a eu sur les jeunes. Premières 12 Juin.

Il n’y a plus de nouvelles séries ces jours-ci, mais il y a des films comme “Rainy Day in New York” ou “Colette”. Ce dernier est joué par Keira Knightley et dépeint la vie de l’écrivain français Sidonie Gabrielle Colette auteur du personnage Claudine, très célèbre dans la littérature française.

Cinéma :

Jour de pluie à New York: 11 juin Jack Ryan : Opération Ombre: 11 juin Diane: 11 juin Ouvre les fenêtres: 11 juin Colette: 11 juin Un coup brillant: 11 juin L’écrivain: 11 juin Académie des vampires: 11 juin Yuli: 11 juin