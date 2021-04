Toutes les premières de la semaine sur HBO: La quatrième saison de The Handmaid’s Tale | Divertissement

HBO clôture le mois d’avril avec la quatrième saison de The Handmaid’s Tale, l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années.

Le mois se termine avec de gros titres à l’agenda de HBO. La plateforme de streaming annonce pour cette semaine la quatrième saison de l’une de ses séries les plus célèbres: The Handmaid’s Tale. Un régime totalitaire et macho qui a généré une grande polémique.

L’intrigue de cette série est déjà très éloignée de celles du roman dystopique de Margaret Atwood. La saison 4 reprend Lutte de juin pour la liberté contre Gilead. Elle doit faire face à de nouveaux défis inattendus et dangereux, et son désir de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire ses relations les plus chères.

Une histoire de la lutte pour la liberté dans un pays imaginaire, à partir de laquelle de nombreuses similitudes et dénonciations de la politique et de la société actuelle peuvent être tirées dans de nombreux pays du monde. La série a généré tout un mouvement de revendication centré sur le féminisme.

Quant aux films, HBO apporte à son catalogue La maison des esprits. Inspiré du roman d’Isabel Allende, le film raconte la vie de trois générations de femmes au Chili. Une histoire d’amour, de mort et de magie qui a frappé les théâtres avec une distribution luxueuse: Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder et Antonio Banderas.

Pour les plus petits de la maison, HBO fait ses débuts cette semaine deux films à regarder en famille. Trolls and The Seventh Dwarf, deux belles comédies animées parfaites pour regarder un après-midi et rire avec les nains de la maison.

Voici les titres qui ont frappé la plate-forme la semaine dernière:

Séries:

Le conte de la servante S4: 29 avril Birdgirl: 30 avril Extras Rick et Morty: 1 mai

Films:

La maison des esprits: 30 avril Capitaine Koblic: 30 avril Trolls: 30 avril Le septième nain: 30 avril Jeu d’espion: 1 mai Batman commence: 1 mai Le chevalier noir se lève: 1 mai