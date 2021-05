Toutes les premières de la semaine sur HBO: les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements sous les projecteurs de Crime of the Century | Divertissement

Cette semaine vient à HBO un documentaire qui soulèvera beaucoup de cloques. Crime of the Century accuse directement les sociétés pharmaceutiques et les gouvernements de provoquer une épidémie d’opioïdes aux États-Unis.

Au milieu de la campagne de vaccination contre le COVID-19, les sociétés pharmaceutiques et les gouvernements montrent un visage très différent dans le documentaire de HBO. Crime du siècle traite de la responsabilité de cette relation publique et privée dans la croissance des toxicomanes et des décès associés à l’usage abusif d’analgésiques opioïdes aux États-Unis il y a des années.

Williamson, une petite ville de l’État américain de Virginie-Occidentale avec un peu plus de 3000 habitants reçu entre 2006 et 2016 un tsunami de pilules, comme expliqué par la BBC. Un rapport du Congrès américain confirme que cette ville a reçu 20 millions d’unités.

C’est ce que raconte le nouveau documentaire HBO qui arrive à son catalogue 11 mai d’explorer «les origines, la portée et les conséquences de l’une des tragédies de santé publique les plus dévastatrices de notre temps, avec un demi-million de décès par surdose au cours de ce siècle seulement».

Dans la section films, nous trouvons des titres plus gentils pour passer la semaine. Films pour adultes et familles comme Arthur et la guerre des mondes. Un film d’animation pour jouir du respect de l’inconnu et de ceux qui sont différents de nous.

Pour adultes, La fille de la perle dans laquelle la célèbre pièce de Johannes Vermeer prend vie avec l’actrice Scarlet Johansson. Vous pouvez également regarder le film Les suffragettes sur la montée du mouvement féministe au Royaume-Uni et la lutte des femmes pour le vote féminin.

Documentaires:

Crime du siècle: 11 mai Notre Père: 13 mai

Films:

Guerre froide: 11 mai Au revoir, tout-petit, au revoir: 14 mai Route révolutionnaire: 14 mai Arthur et la guerre des mondes: 14 mai La fille du train: 14 mai La fille à la perle: 14 mai Suffragettes: 14 mai