Toutes les premières de la semaine sur HBO: Oslo, le film qui arrive au bon moment | Divertissement

HBO lance son nouveau film, Oslo, sur le conflit entre la Palestine et Israël. La plateforme dit au revoir au mois de mai avec une longue liste de premières.

Lorsque HBO a établi son premier calendrier pour ce mois-ci, il était difficile de prévoir le déclenchement des attaques entre Israël et la Palestine ces dernières semaines. Un conflit latent depuis des décennies, toujours au bord du gouffre, la goutte qui brisera à nouveau le chameau.

Oslo arrive au meilleur moment possible, lorsque l’attention portée à ce conflit est la plus forte. Le film est basé sur la pièce du même nom qui traite de l’accord historique entre Israéliens, Palestiniens et un couple norvégien, le soi-disant Accord de paix d’Oslo de 1993.

Il met en vedette Ruth Wilson et Andrew Scott en tant que directeurs de ces conversations secrètes avec lesquelles l’accord a été conclu et qui décrivent des années de conflit et de ressentiment qui continuent de causer des morts. La pièce a remporté un Tony Award, nous verrons jusqu’où va le film.

Une autre première qui a le monde en suspens est le retour de Friends sur HBO Max cette semaine, le 27 mai, vous pouvez voir les six acteurs revivre la décennie d’enregistrement que cette série a duré. Quant aux séries, HBO fait ses débuts à Birdgirl, la super-héroïne devient le successeur de Sebben & Sebben après la mort accidentelle de Phil Ken Sebben. Une série animée à regarder en famille dans laquelle Judy combat le crime entouré de très bons amis.

Aussi pour ceux qui ont des enfants à la maison, cette semaine la plateforme lance plusieurs titres parfaits à regarder avec eux, comme La Belle et la Bête ou dernier film de lorax, le personnage le plus connu de la littérature américaine grâce au Dr Seuss.

Vous avez ici toute la liste des premières pour choisir le contenu que vous voulez le plus cette semaine:

Séries:

M. Inbetween (T3): 26 mai Robot Chicken, Spécial Archie Comics: 28 mai Ok, KO! Soyons des héros (S1): 28 mai Birdgirl (T1): 30 mai

Films:

Godzilla, roi des monstres: 25 mai Anabel, rentre à la maison: 28 mai Un peu de chaos: 28 mai Le guetteur: 28 mai La belle et la Bête: 28 mai Lorax: à la recherche de la truffe perdue: 28 mai Terminaux Genisys: 29 mai Oslo: 30 mai Le Chardonneret: 30 mai