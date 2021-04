Toutes les premières de la semaine sur Netflix avec la nouvelle série espagnole qui espère réussir | Divertissement

Cette semaine, de nombreuses séries et films arrivent sur Netflix et la production espagnole El inocente, une mini-série mettant en vedette Mario Casas, se démarque.

Ce n’est pas une nouvelle qu’avec chaque changement de mois voit l’arrivée de nombreuses nouveautés sur Netflix. La plateforme sera de retour dans les prochains jours et du 26 avril au 2 mai, elle présentera de nombreuses séries et films, dont sa nouvelle grand pari clé national, la mini-série The Innocent.

Après avoir remporté le Goya du meilleur acteur avec You will not kill, On revoit Mario Casas dans une série et il continue avec le genre qui lui donne tant de bonnes nouvelles: le thriller. Cette fois, nous parlons de The Innocent, une adaptation du roman homonyme de Harlan Coben qui a également une distribution spectaculaire.

À Mario Casas Il est accompagné d’Aura Garrido, Alexandra Jiménez et José Coronado dans une histoire dans laquelle le protagoniste a été condamné à la prison pour le meurtre d’un autre jeune homme à l’université. Après avoir purgé votre peine, lorsque vous serez de nouveau libre il se retrouve bientôt impliqué dans un autre complot où il est lié à un cas de suicide suspect.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Les innocents parient sur un casting d’interprètes qui sert à attirer le grand public et à offrir une série où le suspense et les doutes sont constants. Ces derniers temps, ils n’ont pas atteint les grands nombres qu’ils espéraient avec d’autres productions nationales et sur Netflix ils espèrent récupérer grâce à ce produit.

À partir du 30 avril, vous pouvez voir la mini-série The Innocent, mais Netflix arrive avec beaucoup plus de nouvelles que nous vous présentons.

Première série sur Netflix

Films en première sur Netflix

Enfants bleus – 28 avril

Chlore – 28 avril

Deux scélérats – 28 avril

L’or de Scampia – 28 avril

À sa place – 28 avril

François: un an de pontificat – 28 avril

Lis – 28 avril

Les animaux pendant la Grande Guerre – 28 avril

Les enfants du destin – 28 avril

Nos enfants – 28 avril

Pour l’amour Vostro – 28 avril

Je me souviens de la place Fontana – 28 avril

Trois jours – 29 avril

L’apparence des choses – 29 avril

Je te donne mes yeux – 29 avril

Le disciple – 30 avril

Les Mitchell contre les machines – 30 avril

Le club des mères célibataires – 1 mai

Le grand faucon – 1 mai

Le boss bébé – 2 mai

Le bonhomme de neige – 2 mai