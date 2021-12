Toutes les premières de la semaine sur Netflix avec un grand titre pour ce Noël : Don’t look up | Divertissement

Deux nouveautés se démarquent cette semaine sur Netflix : la deuxième saison d’Emily à Paris et la grande avant-première du film Don’t Look Up.

Vous pourriez dire ça cette semaine est un peu bizarre sur Netflix en regardant les sorties qui sont prévus. Il y a une dizaine de titres, peu par rapport à ce à quoi nous sommes habitués sur la plateforme, mais il y en a un qui en vaut autant qu’en voyant le casting dont il dispose, le film Don’t look up.

Côté séries, la première saison d’Emily à Paris a été un succès l’année dernière. Malgré une qualité discutable, c’était très addictif pour les abonnés et on a chanté qu’il y aurait une suite. Cela arrivera le 22 décembre sur Netflix, juste avant le début de Noël. Comment va faire Emily au travail ? Parlerez-vous plus français ?

Mais le grand titre de la semaine, et qui sait si la fin de l’année, c’est Ne lève pas les yeux, le film satirique qui sort vendredi. C’est l’un des paris les plus importants de Netflix pour cette saison.

Il suffit de regarder le casting pour avoir une idée de l’ambition de ce projet : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep… Les personnages joués par tous affrontent la fin du monde qui arrivera sous la forme d’une météorite.

Selon Hobby Consolas dans la critique de Don’t Look Up, il s’agit d’un » satire qui reflète les grands maux de notre système capitaliste« Dans son récit, il parle de « la corruption politique, de la manière dont les médias anesthésient un large public, les réseaux sociaux nous manipulent et les grandes entreprises font toujours passer leurs intérêts en premier ».

Pour cela et bien plus encore, cela en vaut la peine et sera disponible à partir du vendredi 24 décembre prochain, juste pour le réveillon de Noël. Il existe également d’autres versions.

Nouvelle série sur Netflix

Mère il n’y a que deux (T2) – 24 décembre Mer de tranquillité (T1) – 24 décembre Histoires d’une génération avec le pape François (T1) – 25 décembre

Nouveaux films sur Netflix

Un Noël pas si cool – 21 décembre A mille kilomètres de Noël – 24 décembre Lulli – 26 décembre Éclair Murali – 24 décembre Stand by Me Doraemon 2 – 24 décembre

Comme nous l’avons mentionné, cette semaine, nous avons peu de nouveaux titres sur Netflix, quelque chose d’étrange sur la plate-forme, bien que c’est sûr qu’il y a quelque chose qui t’intéresse.

On ne sait pas comment débutera 2022, mais ce 2021 s’achève avec un film qui espère réussir à tous les niveaux. Avec quoi vont-ils nous surprendre à partir de l’année prochaine ?