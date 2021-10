Toutes les premières de la semaine sur Netflix en tête de la série avec le pire patron | Divertissement

L’Office et bon nombre de sorties arrivent sur Netflix en une semaine avec plus d’une vingtaine de nouveautés.

La semaine prochaine sera pour Halloween, mais en cela les principales nouveautés de Netflix sont l’arrivée de des émissions de téléréalité comme Insiders et la reprise de l’une des comédies préférées de nombreuses personnes : Le Bureau.

Netflix fait le pari d’attirer des téléspectateurs aux goûts plus classiques à travers des séries que nous connaissons tous déjà, ayant triomphé depuis longtemps. Si nous avons récemment parlé de Seinfeld, cette fois ils ont ajouté à la plateforme la version américaine de The Office qui a été si populaire au cours de sa longue histoire.

Le quotidien d’un bureau avec un patron infâme et une équipe peu compétitive est appréciée dans cette série dont l’humour repose avant tout sur la gêne des autres. Cette copie de la série anglaise qui a fait la renommée de Ricky Gervais a réussi à triompher dès le premier épisode et a été prolongé de 9 saisons.

Maintenant, The Office arrive sur Netflix. Il est le moment de récupérer une série qui n’a pas pris une ride et qu’il reflète si précisément certains problèmes dans le monde de l’entreprise et ce qui se passe lorsqu’une équipe de travail se connaît trop.

Le Bureau sera disponible sur Netflix samedi 23 octobre, prêt pour que vous fassiez un marathon le même week-end, mais il existe de nombreuses autres versions.

Première série sur Netflix

La maison de poupée de Gabby (T3) – 19 octobre Initiés – 21 octobre Komi-san ne peut pas communiquer (T1) – 21 octobre Sexe, Amour & Goop – 21 octobre Tut Tut Cory Voitures (T6) – 21 octobre Animé (T1) – 22 octobre Dynastie (T4) – 22 octobre The Raincoat Killer : chasser un prédateur en Corée (T1) – 22 octobre Serrure & Clé (T2) – 22 octobre Au-delà de la tristesse : la série (T1) – 22 octobre Maya et les trois (T1) – 22 octobre

Films en première diffusion sur Netlfix

Chimie – 18 octobre Calle de la Humanidad, 8 – 20 octobre Où t’ont-ils trouvé ? – 20 octobre Les mâchoires de la nuit – 20 octobre Chanson d’amour – 22 octobre Spontané – 22 octobre Ce gamin est une camelote – 22 octobre Gueros – 22 octobre Image – 22 octobre Jeux de copains – 22 octobre Encore ensemble – 22 octobre Panihida – 22 octobre Terre sauvage – 22 octobre

Comme tu peux le voir, en attendant la semaine d’Halloween à venir, Chez Netflix, nous avons de nombreuses nouvelles qui vous intéresseront sûrement.