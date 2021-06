Toutes les premières de la semaine sur Netflix : enfin Le Hobbit en intégralité | Divertissement

in

Début juillet, nous avons des dizaines de premières sur Netflix, mais pour beaucoup, le point culminant sera la trilogie Le Hobbit.

Si nous n’avons pas une semaine sans quelques nouveautés sur Netflix, la vérité est que lorsque le changement du mois arrive, elles se multiplient et sont parfois écrasantes en nombre. Voyez simplement comment Cette semaine où débute juillet, il y a plus d’une trentaine d’actualités pour que vous puissiez plonger à la recherche de ce que vous voulez le plus voir.

On peut dire qu’il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais le point culminant n’est peut-être pas un produit récent, mais La trilogie Hobbit qui peut désormais être appréciée en intégralité sur Netflix pour ceux qui veulent le visiter à nouveau ou passer presque une journée à accompagner les protagonistes.

Le Hobbit : Un voyage inattendu, Le Hobbit : La Désolation de Smaug et Le Hobbit : La bataille des cinq armées en première sur Netflix. Bien que sa sortie en salles n’ait pas fait autant sensation que la trilogie originale, traverser l’histoire est un retour dans un univers unique et bourré d’action qui étonnera même ceux qui liront le roman original de JRR Tolkien.

Comment s’est déroulée le début de toute cette grande aventure ? Comment Bilbo Baggins a-t-il obtenu la bague ? Gandalf avait-il quelque chose à voir avec tout cela ? Les réponses surprendront ceux qui ne les connaissent pas, mais surtout ils verront trois longs métrages avec une multitude d’effets spéciaux qui valent la peine d’être appréciés. De plus, ils sont cohérents avec la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Ces trois films sont à voir sur Netflix à partir du 1er juillet, mais, comme nous le disons, il y a beaucoup plus de premières sur la plate-forme et nous vous montrerons une par une.

Première série sur Netflix

Films en première diffusion sur Netflix

L’Odyssée des Gilles – 29 juin

Poignards dans le dos – 29 juin

Cesare Lombroso : La Face Sombre – 30 juin

États-Unis : le film – 30 juin

Giovanni et ses poules – 30 juin

Notre père – 30 juin

Heure de grande écoute – 30 juin

Sept femmes – 30 juin

Horizons – 30 juin

Avant toi – 1 Juillet

Audible – 1 Juillet

Bienvenue dans la jungle – 1 Juillet

Dit oui – 1 Juillet

Décision finale – 1 Juillet

Guerriers de la dynastie – 1 Juillet

Le plus rapide – 1 Juillet

Tard dans la nuit – 1 Juillet

Nina nue – 1 Juillet

Noureev – 1 Juillet

La 8ème nuit – 2 juillet

La beauté et l’énigme – 2 juillet

La rue de la terreur – Partie 1 : 1994 – 2 juillet

L’histoire d’Ahanna – 2 juillet

L’occupant – 3 juillet

Malasana 32 – 3 juillet

Le livre secret d’Henri – Le 4 juillet

Héros en enfer – Le 4 juillet