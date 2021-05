Toutes les premières de la semaine sur Netflix: il est temps de rencontrer Sweet Tooth, le cerf | Divertissement

Juin va commencer avec un grand nombre de nouvelles séries et films sur Netflix: nous vous montrons toutes les sorties.

Chaque changement de mois sur Netflix s’accompagne d’un grand nombre de premières Et cette semaine, la même chose se produit: le mois de juin commence et nous pourrons voir une multitude de nouveaux films et séries qui s’ajouteront au catalogue, avec une attention particulière à Sweet Tooth: The Deer Boy.

Sur Netflix, les histoires proches de mondes fantastiques ou qui les intègrent pleinement ont tendance à triompher. Sûrement, Ils espèrent que Sweet Tooth: The Deer Boy est le nouveau succès de la plateforme en incluant dans sa prochaine série une gamme de genres différents qui ciblent également un public plus jeune.

La série basé sur la bande dessinée du même nom nous présente Gus, un personnage mi-garçon mi-cerf. Ce protagoniste s’associe à une batterie d’enfants également hybrides à la recherche de réponses sur leur situation et une place dans le monde. Une histoire avec un thème clair et fantastique qui s’engage à offrir beaucoup plus que ce que vous pourriez penser à première vue.

L’histoire se déroule dans une Amérique post-apocalyptique où un étrange virus a provoqué une variété de mutations qui ont affecté la population et qui ont non seulement changé les gens, mais aussi rendu l’environnement beaucoup plus dangereux. On s’attend beaucoup à ce que cette série ne sache pas comment elle combinera les différents éléments.

Heureusement, il ne reste plus grand-chose à faire pour la première, le vendredi 4 juin, il sera disponible sur Netflix, avec un grand nombre de premières que nous vous montrons.

Première série sur Netflix

Films en première sur Netflix

Trous noirs: la frontière de la connaissance humaine – 1 juin

Warrior Souls: La saison du croissant de lune – 1 juin

Warrior Souls: La saison de la lune décroissante – 1 juin

Le lac bleu – 1 juin

Mon chéri – 1 juin

Tireur d’élite: l’héritage – 1 juin

La septième fois est le charme – 2 juin

Avant la nuit – 2 juin

Carnaval – 2 juin

Tu ne joues pas avec les étoiles – 2 juin

Petit Jakub – 2 juin

Fellini: Je suis un clown – 2 juin

Jan Twardowski: le prêtre poète – 2 juin

Nour – 2 juin

Battez-vous pour nous – 2 juin

Quiconque est libre du péché … – 2 juin

Rose, pierre et étoile – 2 juin

Son nom est Dona Rosa – 2 juin

Je suis infini comme l’espace – 2 juin

Une femme libérée – 2 juin

Vivre: sur les traces de Vittorio de Sica – 2 juin

Et si Gargiulo le découvrait? – 2 juin

Danse des reines – 3 juin

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film – 3 juin

Aigre-doux – 4 juin

Le Kandasamy – 4 juin

Les limites de notre planète: un regard scientifique – 4 juin

Xtreme – 4 juin

Pourquoi nous adorons les chats – 5 juin