Toutes les premières de la semaine sur Netflix: La femme à la vitrine arrive

Semaine avec peu de nouvelles séries mais beaucoup de cinéma et un film qui se démarque surtout: La femme dans la vitrine.

Nous ne savons pas s’il ne s’agit que de la pandémie, mais comme on l’a vu ces derniers mois, le nombre de séries diffusées a été considérablement réduit avec le passage du temps et les grands noms attendent déjà après l’été. Même ainsi, sur Netflix, il y a toujours un engagement fort pour le cinéma.

Cette semaine, vous avez une première de film qui se démarque particulièrement, le film La femme à la fenêtre, un thriller dont l’approche peut nous sembler familière, mais qui a un casting luxueux grâce aux actrices Amy Adams et Julianne Moore.

Le film se met dans la peau d’une femme qui souffre d’agoraphobie et passe ses journées à espionner ses voisins et les gens qui marchent dans la rue. Tout se passe normalement jusqu’à ce qu’il entende des cris et une voisine du quartier avec qui elle était amie disparaît. Dès lors, une histoire de suspense se déchaîne où la menace et l’obsession prennent une grande importance.

Cette même histoire a été Pris au cinéma à des occasions précédentes et peut même rappeler dans certains détails la lunette arrière classique Alfred Hitchcock. Nous verrons comment fonctionne la nouveauté sur Netflix, mais la vérité est qu’elle sonne comme une première prometteuse depuis longtemps.

La femme à la fenêtre sera visible sur la plateforme à partir du 14 mai. Cependant, il y a plus de premières sur Netflix. Ici vous l’avez.

Première série sur Netflix

Films en première sur Netflix

