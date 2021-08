Toutes les premières de la semaine sur Netflix : la fin de La casa de papel est arrivée | Divertissement

in

Cette semaine, la première partie de la dernière saison de La casa de papel sort, mais il y a beaucoup plus de nouvelles.

Septembre commence en grand sur Netflix et ils veulent que le retour à la routine s’accompagne de la nouveaux épisodes de l’une des séries les plus populaires qui sont sortis ces dernières années, ainsi qu’un bon nombre de nouveautés que nous allons vous montrer.

La sortie la plus importante de la semaine est indiscutable cette fois : La cinquième saison de La casa de papel commence. Sur la plateforme ils ont décidé de diviser ce qui sera la dernière saison en deux parties et la célèbre histoire des braqueurs s’accompagne de nombreuses nouveautés dans le premier lot d’épisodes.

L’intrigue continue au même point où elle s’était arrêtée dans la saison quatre et nous aurons émotion dès les premières minutes, comme nous sommes habitués à une série qui a triomphé comme peu d’autres à l’international.

Si nous devons parler d’une série qui a montré à quel point les productions espagnoles sont intéressantes dans d’autres pays, La casa de papel en est le bel exemple grâce au nombre croissant de territoires où elle se fait connaître à chaque nouvelle saison, et occupe les listes de séries les plus vues. A été un succès indéniable qui touche déjà à sa fin.

Les premiers épisodes de la cinquième saison arriveront sur Netflix le 3 septembre, bien que toujours on ne sait pas quand le reste le fera. De plus, nous avons beaucoup plus de nouvelles.

Première série sur Netflix

Bonnes filles (T4) – 31 août Soyez heureux avec Marie Kondo ! (T2)) – 31 août Comment être un cow-boy (T1) – 1er septembre Panier de fruits (T1) – 1er septembre Gantz (T1) – 1er septembre Kuroko pas de panier (T3) – 1er septembre La légende des héros de la galaxie (T2) – 1er septembre Les carcamales (T1) – 1er septembre Moments décisifs : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme (T1) – 1er septembre Piégé (T1) – 1er septembre Barbie et Chelsea : l’anniversaire manquant (T1) – 2 septembre Commande queer (T1) – 2 septembre Pororo, le petit pingouin (T3) – 2 septembre Club de plongée (T1) – 3 septembre Tibucan (T1) – 3 septembre

Films en première diffusion sur Netflix

Secrets sportifs : Crimes et sanctions – 31 août Cinquante nuances plus claires – 1er septembre Destinations de traversée – 1er septembre Elizabethtown – 1er septembre Le gourou du sexe – 1er septembre La femme du fermier – 1er septembre Marcher sur nos talons ! -1er septembre Processus d’admission – 1er septembre Tireur d’élite : tireur fantôme – 1er septembre Un tueur sous le lit – 1er septembre La fête de l’au-delà – 2 septembre Ted Bundy et le tueur de Green River – 3 septembre Pentacle – 3 septembre