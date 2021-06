Toutes les premières de la semaine sur Netflix : la nouvelle saison Elite arrive avec 4 courts métrages | Divertissement

C’est la semaine Elite sur Netflix et la quatrième saison de la série est accompagnée de 4 courts métrages qui serviront à réchauffer les moteurs.

Bien qu’il y ait des semaines où les grandes premières sont cinématographiques, on ne peut pas oublier que là où Netflix a vraiment triomphé, c’est dans l’univers des séries et maintenant nous le vérifions à nouveau avec les différentes nouveautés qui s’ajoutent à la plate-forme, dont beaucoup s’adressent à un jeune public.

Elite est une de ces séries espagnoles qui il a su trouver son propre espace depuis sa sortie et il a atteint la quatrième saison sans que son succès ne diminue, et qui sait s’ils s’attendent à plus de livraisons à l’avenir. Aussi, il fait accompagné de quelques courts métrages qui serviront d’avant-première à la nouvelle fournée d’épisodes et qui sera émis un par jour

Elite Brief Stories seront les quatre courts métrages qui seront diffusés du 14 au 17 juin et cela servira à réchauffer nos moteurs lorsque nous rencontrerons à nouveau Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper et le reste des protagonistes de Las Encinas.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Comme d’habitude, la saison s’ouvre avec le début d’un nouveau cours, dans lequel il y aura également un directeur différent qui veut changer le concept pédagogique en s’appuyant sur son expérience d’entrepreneur, chose qui sera encore plus marquée avec l’incorporation de trois nouveaux étudiants : les enfants de ce directeur.

La quatrième saison d’Elite On peut le voir à partir du 18 juin, bien qu’il y ait aussi d’autres premières que vous serez sûrement intéressé à connaître.

Première série sur Netflix

Nouvelles d’élite : Guzmán Caye Rebe (Court métrage) – 14 juin

À manger! (T1) – 15 juin

Nouvelles d’élite : Nadia Guzmán (Court métrage) – 15 juin

L’univers en vers (T1) – 15 juin

Espace libre : détendez votre esprit (T1) – 15 juin

Les mères qui travaillent (T5) – 15 juin

colonie de pingouins (T1) – 16 juin

Histoires courtes d’élite : Omar Ander Alexix (Court métrage) – 16 juin

faculté de droit (T1) – 16 juin

Été noir (T2) – 17 juin

Nouvelles d’élite : Carla Samuel (Court métrage) – 17 juin

Katla (T1) – 17 juin

Enregistrement de Ragnarok (T1) – 17 juin

Le cadeau (T3) – 17 juin

Les maisons de vacances les plus étonnantes du monde (T1) – 18 juin

La vie rationnelle (T1) – 18 juin

La terre m’avale ! (T1) – 18 juin

Films en première diffusion sur Netflix

La maison de la Terreur – 15 juin

Enlevé : la vérité Lisa McVey – 15 juin

être papa – 18 juin