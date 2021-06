Toutes les premières de la semaine sur Netflix : L’affaire Wanninkhof-Carabantes revient | Divertissement

in

On vous raconte toutes les nouveautés qui arrivent sur Netflix cette semaine : des séries, des films et un documentaire qui en mettront beaucoup mal à l’aise.

Chaque lundi, nous vous montrons toutes les premières qui arrivent sur Netflix avec l’intention que vous ne manquiez aucune des nouvelles qui sortent sur la plate-forme. Malgré la pandémie, nous avons toujours plus d’une dizaine de produits pour tous les goûts et cette semaine de juin ça n’allait pas être pour moins. De plus, un documentaire se démarque.

Sur Netflix, ils savent que documentaires sur les événements qui ont marqué le pays ils sont un succès auprès du public. Ils ont déjà pu le vérifier avec l’affaire Alcàsser et maintenant ils essaient à nouveau avec un autre de grande importance en Espagne il y a des décennies : l’affaire Wanninkhof-Carabantes.

Le meurtre de la jeune Rocío Wanninkhof a eu un grand retentissement et a été largement suivi par tous les médias, notamment lorsque les enquêteurs ont visé une amie de la mère, Dolores Vázquez. La police, les médias et l’opinion publique ont condamné cette femme, et peu de temps après le juge fit de même.

Quelques années plus tard, alors qu’il était déjà en prison depuis quatre ans, dans le meurtre d’une autre jeune femme, Sonia Carabantes, des preuves ont été trouvées qui ont révélé qu’il avait été victime de la même personne. Dès lors, l’enquête a été rouverte, ce qui a changé tout ce qui avait été constaté auparavant.

L’affaire Wanninkhof-Carabantes relate ces événements et met la société devant un miroir pour parler du pouvoir des médias, des préjugés et de l’âge. Le documentaire s’ouvre le 23 juin et servira sûrement à parler de ce qui s’est encore passé pendant quelques semaines. Mais ce n’est pas la seule première de Netflix.

Première série sur Netflix

Films en première diffusion sur Netflix

Pinocchio – 22 juin

La maison des fleurs : le film – 23 juin

L’anonyme – 23 juin

ça avait l’air bien – 23 juin

Sœurs sur la piste – 24 juin

Et le septième jour – 24 juin

Oliver Rousteing, l’orphelin prodige (T1) – 26 juin