Toutes les premières de la semaine sur Netflix : Nouvelle saveur de cerise et autres 28 news | Divertissement

Semaine avec de nombreuses premières sur Netflix, près de 30 nouveautés, parmi lesquelles nous soulignons Nouvelle saveur de cerise.

Netflix ne se repose pas en août et cette semaine on retrouve le meilleur exemple avec des dizaines d’actualités qui servent à comprendre pourquoi c’est toujours la plateforme avec le plus d’abonnés. De nombreuses séries, films et documentaires pour tous les publics viennent sur la plateforme.

Si vous êtes fan de terreur ou de bizarre, vous connaissez la série Channel Zero et son engagement à proposer des histoires différentes de l’habituelle, avec leur propre perspective et, surtout, imprévisible. Issu de la collaboration de deux de ses créateurs (Lenore Zion et Nick Antosca) Une nouvelle saveur de cerise fait ses débuts maintenant.

Comme beaucoup d’autres séries ces derniers temps, elle se déroule dans les décennies passées, cette fois à Los Angeles des années 90 dans le but de nous raconter l’histoire de l’aspirante réalisatrice Lisa Nova qui entame une vengeance sanglante.

Dans le cas où vous avez vu Channel Zero, vous savez probablement ce qui vous attend en termes de touches de genres différents, mais pour vous faire une idée, rien de mieux que les mots avec lesquels Netflix définit cette série : spirale psychédélique de sexe, magie, vengeance et… chatons.

Si vous voulez profiter d’une série d’horreur sans préjugés et voir comment ils augmentent l’ante épisode après épisode, New Cherry Flavor sera diffusé sur Netflix le 13 août. Aussi, comme nous vous l’avons dit, vous avez beaucoup plus de nouvelles à portée de main dans les prochains jours.

Nouvelle série sur Netflix

La maison de poupée de Gabby (T2) – 10 août J’ai besoin d’amour (T1) – 10 août Secrets sportifs : le combat entre les Detroit Pistons et les Indiana Pacers (T1) – 10 août Équipe pâtissière (T1) – 11 août École des filles d’Al Rawabi (T1) – 12 août Le Royaume (T1) – 13 août Fast & Furious : des espions à plein régime (T5) – 13 août Pour toujours et jamais (T1) – 13 août Valérie (T2) – 13 août Amour (invités spéciaux : mariage et divorce) (T2) – 15 août

Nouveaux films sur Netflix

Le pouvoir de la mafia – 11 août La déesse de l’asphalte – 11 août L’étrange prison de Huntleigh – 11 août Mon premier baiser 3 – 11 août Chasseur de monstres : légendes de guilde – 12 août Beckett – 13 août Zombieland : Tuer et finir – 14 août Brève histoire de la folie atomique – 15 août Cuba se souvient – 15 août Saut – 15 août La recherche de la bombe d’Hitler – 15 août Rats dragueur de mines du Mozambique – 15 août La vie secrète des cochons d’Inde – 15 août Nazis dans la CIA – 15 août Fille de Patong – 15 août Sur la piste des loups côtiers du Canada – 15 août Une princesse impétueuse – 15 août coquettes – 16 août