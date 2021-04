Toutes les premières de la semaine sur Netflix: on revient dans l’espace avec Stowaway | Divertissement

La science-fiction revient sur Netflix avec Stowaway, mais il y a beaucoup plus de nouvelles à découvrir cette semaine.

D’aujourd’hui au 25 avril, quelques nouvelles s’ajoutent à Netflix avec des noms bien connus en termes de séries, de films et de documentaires. La deuxième saison de Luis Miguel C’est un exemple de la variété que cette plate-forme contient avec toutes sortes de séries, mais nous allons énumérer les premières que vous pouvez voir cette semaine avec une plus importante.

Sur les triomphes de science-fiction de Netflix, peu importe qu’il s’agisse de films avec des acteurs bien connus tels que Midnight Sky ou Asians axés sur le jeune public, tels que Space Sweepers. À présent Ils essaient à nouveau avec une histoire pleine de suspens: Stowaway.

Stowaway se déroule dans un vaisseau spatial voyageant vers Mars. L’équipage n’a pas de problèmes pendant le voyage jusqu’à ce que Ils découvrent qu’il y a un étranger avec eux qui endommage le navire exprès et menace de piller la mission et de mettre fin à la vie de tout le monde par les accidents qu’elle provoque.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cette histoire avec de nombreux effets spéciaux affecte la tension dans le navire et les craintes et les soupçons des protagonistes interprété par Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim et Shamier Anderson. On a vu dans d’autres films ce qui se passe quand le passager clandestin est d’une autre espèce, mais parfois il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour faire face à de graves problèmes.

Stowaway arrivera sur Netflix le 22 avril, bien qu’au cours de cette semaine, de nombreuses autres nouveautés seront ajoutées au catalogue que nous vous montrons.

Toutes les premières séries

Tous les films de première

Bar Giuseppe – 21 avril

Daphné – 21 avril

Dis moi quand tu – 21 avril

Le mariage de Laura – 21 avril

La loi du numéro un – 21 avril

Mon nom est libero – 21 avril

Une journée entière à venir – 21 avril

À la recherche de Sheela – 22 avril

Homunculus – 22 avril

Heroes: Silence et rock & roll – 23 avril

Musée imaginaire du parfum ‘Time Warp’ – 23 avril