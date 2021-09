Toutes les premières de la semaine sur Netflix : plus d’adieux, Lucifer se termine | Divertissement

Si la dernière saison de La casa de papel a commencé la semaine dernière, il en va de même avec Lucifer, mais il y a bien d’autres nouveautés.

Nous sommes en septembre et cela veut dire Netflix et d’autres plateformes sont déjà avec les moteurs à plein régime en termes de taux d’emplacements. La semaine dernière La casa de papel et Marie Kondo sont revenues, et cette fois nous avons Lucifer et bien d’autres nouvelles dont nous allons vous parler.

Bien qu’arrivant comme une série quelque peu modeste en termes de budget, l’adaptation en bande dessinée de Lucifer a réussi à conquérir le public et il a été prolongé jusqu’à une sixième saison qui sera lancée ces jours-ci sur Netflix, mais qui sera aussi la dernière.

Une partie de son succès a été trouvée dans l’acteur Tom Ellis qui a imprégné humour et une touche bien à lui pour ce personnage prometteur dans une série arrivée avec la formule d’une enquête par épisode, mais dont les arcs saisonniers ont fini par s’imposer jusqu’à transformer son protagoniste en Dieu lui-même.

Lucifer nous a apporté beaucoup de plaisir et de charisme au cours des différentes saisons, mais tout prend fin sur Netflix et avec cette sixième saison la série se terminera. Nous nous attendons à une grande finale, même si nous n’osons pas oser que cela puisse arriver.

Dans tous les cas, dix épisodes de la sixième saison de Lucifer Ils seront diffusés sur Netflix le 10 septembre. Si vous ne connaissez pas la série, vous voudrez peut-être l’essayer, c’est très divertissant. En plus de cela, il y a beaucoup plus de nouvelles.

Première série sur Netflix

Au bord (T1) – 7 septembre Enfant cosmique (T2) – 7 septembre Les Octonautes sur le continent (T1) – 7 septembre Le cercle : États-Unis (T1) – 8 septembre Dans la nuit (T2) – 8 septembre Maîtres soudeurs (T1) – 10 septembre

Films en première diffusion sur Netflix

Le fil invisible – 6 septembre Le scandale – 7 septembre Secrets sportifs – 7 septembre Baie d’hiver – 8 septembre Contre le vent – 8 septembre L’homme de l’île de Man – 8 septembre Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali – 9 septembre garçon de miel – 9 septembre Les femmes et le meurtrier – 9 septembre Big Boys Gone Bananes ! – 10 septembre Kate – 10 septembre Ghetto d’Omo : la saga – 10 septembre Chasse aux proies – 10 septembre Essayer – 10 septembre