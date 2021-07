Toutes les premières de la semaine sur Netflix : Sky Rojo revient seulement 4 mois plus tard | Divertissement

Netflix ne se repose pas avec l’été et cette semaine on retrouve encore un bon nombre de premières pour tous les goûts.

Il n’y a pas de semaine sans intérêt pour Netflix et, bien que beaucoup profitent de ces jours pour partir en vacances ou se déconnecter, dans ce géant du divertissement, ils savent que il y a toujours des gens à la recherche de nouvelles séries et de nouveaux films. On ne vit pas une semaine sans sa dose de news.

Netflix a fait un pari fort sur le cinéma depuis un an et demi, mais reste avant tout la plateforme de la série et ceux-ci ont tendance à prendre le plus vu. Un exemple que nous avons avec le nouveau lancement national, la série espagnole Sky Rojo qui débute la deuxième saison.

Sky Rojo était un pari courageux de la part de la société et il a immédiatement trouvé autant d’impact qu’un public. Mais le tarif Netflix est trop élevé et même pas six mois s’est écoulé depuis les épisodes précédents: ils savent qu’il y a ceux qui veulent continuer l’intrigue.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

La série qui raconte le vol des personnages interprétés par Verónica Sánchez, Yany Prado et Lali Espósito est un thriller au rythme effréné. Dans Sky Rojo, le spectateur est plongé dans le monde de la prostitution et l’incapacité des protagonistes à se faire aider par d’autres personnes ou par la police.

Si vous voulez savoir comment la série continue, la deuxième saison de Sky Rojo ouvre le 23 juillet. Et comme toujours, il y a plus de nouvelles.

Première série sur Netflix

Jouer avec le feu (T1) – 21 juillet Sexy à la bête (T1) – 21 juillet Maîtres de l’Univers : Révélation (T1) – 23 juillet Serait-ce l’amour (T1) – 23 juillet Les films qui nous ont fait (T2) – 23 juillet

Films en première diffusion sur Netflix

Atteindre la marque 3 – 20 juillet Méchants – 20 juillet Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans – 21 juillet Des mots qui bouillonnent comme du soda – 22 juillet Ciel rouge sang – 23 juillet Ancré – 23 juillet La dernière lettre d’amour – 23 juillet Une seconde chance : Rivaux ! – 23 juillet