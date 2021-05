Toutes les premières de la semaine sur Netflix: une bonne nouvelle pour les fans de Lucifer | Divertissement

Les fans de Lucifer ont de la chance avec la première du nouveau lot d’épisodes, mais il y a plus de nouvelles.

Nous vérifions toutes les séries et films sortis cette semaine inhabituelle sur Netflix. Après la gueule de bois causée par la sortie du dernier film de Zack Snyder, Army of the Dead, cette fois, il semble que la plate-forme prend un peu d’air et que moins de nouvelles arriveront.

Bien qu’il y ait des premières qui attendaient, entre le 24 et le 30 mai, le point culminant pour beaucoup sera le nouveaux épisodes de la cinquième saison de Lucifer atterrissant sur Netflix après la longue attente.

Lucifer a réussi à gagner sa propre place dans le cœur de nombreux fans, et pas toujours adeptes du monde de la bande dessinée. Le charisme de Tom Ellis, le ton fantastique et les thèmes capables de divertir n’importe quel spectateur ont fait que la série, avec parfois une apparence à petit budget, dure plus longtemps que vous ne le pensez.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cette semaine, ils lancent le huit chapitres qui continueront l’intrigue après la descente de Dieu sur Terre pour arbitrer la confrontation entre Michael et Lucifer, avec la menace de retraite qui semble peser sur lui. Nous craignons que la fin de toute l’histoire est très proche, vérité?

Dans tous les cas, la deuxième partie de la cinquième saison de Lucifer débute le 28 mai sur Netflix, mais ce n’est pas la seule sortie dans les prochains jours.

Première série sur Netflix

Films en première sur Netflix

Secrets d’État – 25 mai

Gagnants – 25 mai

David Copeland: L’homme qui a terrifié Londres – 26 mai

L’expérience fantôme – 26 mai

Roberto Baggio, la queue de cochon divine – 26 mai

Miracle bleu – 27 mai

Une nuit à Lagos – 29 mai