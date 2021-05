Toutes les premières de la semaine sur Netflix: Zack Snyder triomphera-t-il également avec Netflix? | Divertissement

Army of the Dead est la première de la semaine sur Netflix, mais dans les prochains jours, de nombreux autres titres arriveront sur la plate-forme.

Certaines semaines ont peu de nouvelles sur Netflix, mais ceci il est compensé par les grands noms qui arrivent. Dans les prochains jours, vous aurez non seulement le nouveau film de Zack Snyder, mais aussi la deuxième saison de The Neighbour et d’autres premières que nous allons vous montrer.

Zack Snyder a triomphé à nouveau il n’y a pas si longtemps sur HBO avec la Justice League de Zack Snyder, mais ce renouveau n’a pas signifié qu’il ne travaillait pas sur d’autres projets pendant tout ce temps et, presque sans répit, nous avons le film Armée des morts, son retour dans le monde des zombies.

Army of the Dead est un film avec une prémisse un peu folle dans laquelle Au milieu d’une invasion de zombies, un groupe de personnages décide de retourner à Las Vegas pour récupérer 200 millions de la caméra d’un casino. Ces mercenaires ont 32 heures pour accomplir leur plan, mais ils devront faire face à différents revers personnels, avec des zombies ou même un bombardement gouvernemental inclus pour achever les zombies.

Le film est sorti vendredi dernier en salles, même s’il devrait triompher avec son atterrissage sur Netflix, en particulier compte tenu de la L’avalanche d’adeptes de Snyder. Mais son retour dans le monde des zombies, ou en dehors des super-héros, a été quelque peu éclipsé et n’a pas attiré autant d’attention que prévu.

Army of the Dead sortira sur Netflix le 21 mai, mais il y a plus de séries et de films à venir sur la plate-forme.

Première série sur Netflix

Films en première sur Netflix

Dernier souhait – 18 mai

Cyclistes par hasard: Grizzly Tour – 19 mai

À la recherche de Valentina: le monde de Guido Crepax – 19 mai

Fils de la Ndrangheta – 19 mai

Tenebre – 19 mai

Les derniers jours – 19 mai

Le haineux Peter Tatchell – 20 mai

Sam Smith: Love Goes – En direct aux studios Abbey Road – 22 mai