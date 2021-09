in

Disney + : Toutes les premières du 13 au 19 septembre

A cette occasion, nous vous présenterons toutes les premières que vous pourrez retrouver dans le célèbre Plate-forme Disney+ du 13 au 19 septembre, alors continuez à lire pour découvrir toutes les nouveautés qu’il vous apporte.

On continue avec le premières dans la semaine du 13 au 19 septembre et nous arrivons aux lancements que la plateforme Disney Plus a préparés pour son catalogue.

Où cette fois nous n’avons pas de grandes premières nous-mêmes, nous limitant au lancement de nouvelles saisons de plusieurs séries telles que Empire ou Good Trouble, en plus d’étendre la saga “Predator” avec une nouvelle première qui cette fois met en vedette Adrien Brody

Alors si vous voulez déjà voir ce qu’il apportera à ses millions d’abonnés, continuez à lire, car vous devrez vous préparer une bonne provision de pop-corn.

Sans plus tarder, voici les versions du 13 au 19 septembre de la plate-forme souris :

15 septembre

Bon problème – Saison 3

Les sœurs apprécient l’amour, le sexe et les relations compliquées qui accompagnent la vie dans une nouvelle ville pour la vingtaine.

Un drame puissant sur une dynastie familiale qui suit le chef d’un empire de la musique, alors que ses trois enfants et son ex-femme se battent pour s’emparer du trône

Drugs Inc. – Saison 2 à 7 2

17 septembre

Le monde d’un chef gay est bouleversé lorsque ses fils réapparaissent après de nombreuses années et qu’un bel ex-footballeur emménage à côté.

Adrien Brody incarne Royce, un mercenaire qui dirige à contrecœur un groupe de guerriers d’élite qui finissent par se rendre compte qu’ils ont été emmenés ensemble sur une autre planète… pour servir de proie.