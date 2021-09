Toutes les premières pour octobre prochain

HBO Max : toutes les sorties pour octobre prochain

Aujourd’hui, nous vous ferons part de toutes les premières que la plateforme HBO Max Latin America apporte à ses abonnés au mois d’octobre 2021, alors continuez à lire pour connaître toutes ses actualités.

Parmi les nouveautés que HBO Max apportera, citons « Dune », « Sucession » et la préquelle sur « Les Sopranos ».

Si vous ne connaissez toujours pas tous les Nouveautes de la plateforme durant ce mois de octobre, sans aucun doute cette note est pour vous.

Et c’est que les prochaines sorties de HBO Max pour l’Amérique latine apportent une poignée de productions attendues à la fois par les amateurs de séries et ceux qui préfèrent les films.

Bien que HBO Max ne partage généralement pas la date à laquelle le contenu sera disponible, il a des nouvelles concernant les premières qu’il apportera au sein de sa plate-forme au cours du mois d’octobre 2021.

A noter que la plus grande attention peut être portée sur la section des films, avec l’arrivée de Dune (Denis Villeneuve), l’ouvrage inspiré du célèbre roman de Frank Herbert, paru en 1965.

Le film est récemment sorti en salles et sera présenté ce mois-ci sur la plateforme HBO Max.

Une autre des options les plus attendues pour ce mois-ci est The Many Saints of Newark (Alan Taylor), le film précédant les événements de la série Sopranos.

1

Séries

Batwoman, Saison 3 – 13 octobre.

Legends of Tomorrow, saison 7 – 13 octobre.

Succession, Saison 3 – 18 octobre.

Insécurité – 24 octobre.

Oblivion Killer – À définir.

2

Films

Les nombreux saints de Newark – 1er octobre.

Voyageurs – 9 octobre.

Dune – 22 octobre.