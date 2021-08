Toutes les preuves que Becca Kufrin et Thomas Jacobs sortent ensemble

Bonjour! Il y a une tonne de spoilers pour Bachelor in Paradise Saison 7 dans cet article, y compris sur un couple surprenant qui va jusqu’au bout et pourrait encore être ensemble. Ne continuez pas à lire si vous ne voulez pas être spoilé !

Alors, à quel point êtes-vous rattrapé par les spoilers de la saison 7 de Bachelor in Paradise? Parce qu’il y a des choses ! à! discuter! Il y a quelques mois, Reality Steve a révélé que l’ancienne star de Bachelorette Becca Kufrin serait dans la 7e saison de la série, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur les personnes avec lesquelles elle finirait par sortir. Ensuite, Steve a gâché la nouvelle vraiment choquante selon laquelle Becca a noué une relation avec Thomas Jacobs de la saison de Katie – qui a été exclu de la série parce qu’il était là pour les « mauvaises raisons » et admettait qu’il voulait être le prochain célibataire.

Voici la chose, cependant: le spoiler initial de Steve indiquait que Thomas et Becca se séparent à la fin de Paradise:

“(BIP SPOILER): Si vous pensiez que Thomas avait beaucoup de temps d’antenne cette saison, attendez le paradis. Thomas est fortement impliqué avec Becca Kufrin pour la dernière moitié de BIP, mais elle finit par rompre avec lui avant la finale. »

Mais les fans de détectives ont découvert que ces deux-là semblent traîner après le spectacle en fonction des compteurs de leurs publications Instagram Stories respectives, partagés par les comptes de fans toujours actifs @bachelorettewindmill et @ bachelornation.scoop :

Comme, au fan qui a trouvé cette paire de lunettes exacte pour prouver que cette session de suspension a échoué : vous êtes un génie.

