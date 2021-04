Toutes les promotions et relégation du football espagnol

26/04/2021

Activé à 13:24 CEST

Quique Briz

La saison 2020-21 fait face à sa dernière ligne droite et il y a déjà des promotions et des descentes dans diverses catégories du football espagnol. Vérifiez ici les équipes qui savourent déjà la gloire avec une promotion ou qui n’ont aucune option pour se sauver de l’enfer de la relégation.

Premier RFEF

Le premier RFEF sera la nouvelle troisième étape du football espagnol. Cette division comptera une quarantaine d’équipes réparties en deux groupes de vingt et leur présence est déjà assurée Villarreal B (Communauté valencienne), SD Logroñés (La Rioja) et Véritable Balompédica Linense (Andalousie).

Deuxième RFEF

Venant du courant Troisième division, a déjà confirmé ses promotions au Second RFEF Arenteiro (Galice), CE Europe (Catalogne), Leganés B (Madrid), Gymnastique de Ségovie (Castille et Leon), Palencia Christ Athlétique (Castille et Leon), Velez CF (Andalousie), Peña Sport (Navarre) et Teruel (Aragon).

En outre, il existe également des équipes avec une place garantie dans Second RFEF de l’actuel Second B Pro. Langreo (Asturies), Compostelle (Galice), Marino de Luanco (Asturies), Laredo (Cantabrie), Tarazona (Aragon), AD Merida (Estrémadure), Don Benito (Estrémadure) et Navalcarnero (Madrid).

Troisième RFEF

Le troisième RFEF sera divisé en 18 groupes actuels de la troisième division traditionnelle et plusieurs sont les équipes qui savent déjà qu’elles joueront au cinquième échelon du football espagnol: Sport Fabril Oui Silva (Galice), Gijón Industrial, Lenense Oui Titanic royal (Asturies), Atlético Albericia (Cantabrie), Leioa (Pays Basque), Benigànim, Jove espagnol Oui Des pièces de rechange Côlon (Communauté valencienne), Carabanchel, Parla Oui Trival Valderas (Madrid), Athlétique Bembibre (Castille et Leon), Alhaurín de la Torre, Huetor Tajar Oui Huetor Vega (Andalousie orientale et Melilla), Atlético Antoniano, Les quartiers Oui Cassé (Andalousie occidentale et Ceuta), Ibiza Sant Rafel (Baléares), Marin (Les îles Canaries), Aceuchal, Flux Oui Azuaga (Estrémadure), Casalarreina, La route Oui Oyonesa (La Rioja), Borja Oui Calamocha (Aragon) et Villarrobledo (Castilla La Mancha).