Toutes les raisons pour lesquelles les Lakers se sont trompés d’Alex Caruso

Dans cet article, nous examinerons toutes les raisons pour lesquelles l’équipe de Laquiers des anges je connais ils avaient tord avec Alex Caruso dans la NBA.

Les Lakers de Los Angeles ont confondu leurs fans et le monde de la NBA en laissant Alex Caruso entrer en agence libre. Caruso a décroché un contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans avec les Chicago Bulls. Lui et sa nouvelle équipe ont prospéré (7-3) au début de la saison 2021-22, tandis que les Lakers ont eu du mal, notamment en défense.

Message d’appréciation d’Alex Caruso @ACFresh21 est actuellement 3e de la NBA au total des vols (23) pic.twitter.com/7BmRUogcrr – Chicago Bulls (@chicagobulls) 10 novembre 2021

La décision des Lakers était étrange à l’époque. Los Angeles a transformé Caruso d’un agent libre non repêché en un partant des finales de la NBA et un héros folklorique. Il est devenu un défenseur d’élite et un gars de la colle qui a développé une chimie différente avec LeBron James. Les chiffres plus/moins et marche/arrêt reflétaient cela, tout comme la bande. Il était plus proche.

Regardez les trois premières possessions de James Harden au quatrième quart-temps. Alex Caruso le traquait depuis l’arrivée. Statistiques de Harden au quatrième trimestre : 0-pour-2, zéro point, zéro aide, moins-18. pic.twitter.com/uaiIGMzatN – Steph Noh (@StephNoh) 9 novembre 2021

Lors d’entretiens de sortie en juin, Rob Pelinka a exprimé son désir de garder le noyau des Lakers intact, mentionnant spécifiquement Caruso. Au lieu de cela, l’organisation a choisi de réorganiser la liste, et Caruso en a été victime, uniquement dans le but d’économiser environ 30 millions de dollars sur la facture de la taxe de luxe. Caruso a signé avec les Bulls le premier jour de l’agence libre, tandis que les Lakers ont signé un groupe de vétérans avec des contrats d’un an. Le lendemain, ils ont (intelligemment) gardé Talen Horton-Tucker sur un contrat de 31 millions de dollars sur trois ans.

Lors de sa conférence de presse de pré-saison, Pelinka a déclaré que les Lakers « ont fait une tentative agressive de re-signer Alex Caruso … C’est le truc avec le libre arbitre sans restriction, vous pouvez être dans le mix, mais les joueurs contrôlent. le choix final… Il avait options et il a choisi une autre équipe. Nous l’avons poursuivi et voulions le garder, tout comme Talen l’a fait, et évidemment nous avons conclu un accord avec Talen, et Alex est passé à autre chose. » Euh hein.

Alors que les Lakers résolvent les problèmes de cohésion et d’aile, et que les faits saillants de l’épanouissement de Caruso à Chicago sont partagés chaque soir sur Twitter NBA, la décision de laisser Caruso partir semble encore plus déroutante. (Nous n’entrerons pas dans les annonces récentes de partenariats commerciaux lucratifs qui généreront des centaines de millions pour les Lakers.)

Caruso était plutôt incroyable ici pic.twitter.com/wdJuXyCF82 – Bulls Talk (@NBCSBulls) 9 novembre 2021

Les fans des Lakers sont à juste titre encore endoloris par la rupture. L’équipe aussi.

Les commentaires de Caruso sur la perte déroutante des Lakers du podcast «Le vieil homme et les trois» de JJ Redick rendront la perte encore plus douloureuse et iront à l’encontre du compte de Pelinka.

« Donc, en entrant dans (l’agence libre), je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, et je n’ai pas vraiment entendu grand-chose d’aucune équipe, y compris les Lakers, avant 18 heures. Et puis ils ont appelé et les Lakers ont fait leur offre. Ce n’était pas une offre qu’il allait accepter parce qu’il allait pouvoir obtenir beaucoup plus d’argent d’une autre équipe.

Vous avez parlé à beaucoup de personnes différentes du niveau intermédiaire, qui, je pense, était de quatre (ans), 40 millions de dollars. Nous n’avons jamais eu personne à ce nombre réel, mais il y avait quelques équipes qui ont tendu la main….

… En gros, nous avons eu cette offre, nous sommes retournés à Los Angeles, nous leur avons demandé s’ils pouvaient faire la même chose, ils ont dit ‘non’. Lorsqu’on leur a demandé quelque chose d’autre qui était un peu moins, ils ont dit « non ». Alors j’ai dit : ‘OK, si c’est ce que cela signifie, je suis prêt à aller à Chicago et commencer le prochain chapitre.’

Ensuite, Redick a demandé à Caruso de cligner des yeux une fois si la supposition de Redick sur ce que les Lakers offraient était plus élevée qu’elle ne l’était. Redick a pris deux ans, 15 millions de dollars. Caruso cligna des yeux.

Notre gars Alex Caruso (@ ACFresh21) sur ce qui s’est exactement passé en agence libre qui l’a conduit aux Chicago Bulls. L’épisode complet avec Alex tombe demain. Abonnez-vous ici : https://t.co/3wGZq3EszW pic.twitter.com/U7EqsAgz9q – TheOldMan & TheThree (@OldManAndThree) 10 novembre 2021

L’histoire / le clin d’œil de Caruso s’aligne sur les rapports d’été. Sam Amick d’Athletic a rapporté que les Lakers « n’ont mené aucun combat en agence libre », et Ramona Shelburne d’ESPN a rapporté que Caruso avait proposé de retourner à Los Angeles à prix réduit, mais que les Lakers étaient limités à 7 millions de dollars. . pour CA. (Les Lakers ont également parlé de signatures et d’échanges impliquant Caruso le premier jour de l’agence libre, ce qui implique qu’ils allaient de l’avant.)

De toute évidence, il y avait des désaccords sur la valeur de Caruso au sein du front office des Lakers. Compte tenu du fandom bien documenté de James pour Caruso et du succès sur le terrain avec lui, on pourrait penser qu’il aurait plaidé pour que les Lakers paient pour « The GOAT », mais qui sait (après tout: il n’y a pas eu de tweet de consternation à propos de son départ, à la Jared Dudley, juste un commentaire de soutien d’IG).

Alex Caruso sur ce qu’il a appris de LeBron qu’il a amené avec lui à Chicago. pic.twitter.com/C4slambnSH – TheOldMan & TheThree (@OldManAndThree) 10 novembre 2021

Quoi qu’il en soit, la saga Caruso met en évidence un problème sous-jacent, mais peut-être inévitable, avec l’approche actuelle des Lakers en matière de consolidation d’équipe: ils opèrent sur la chronologie d’un jeune homme qui aura bientôt 37 ans. Mis à part Anthony Davis (28 ans) et Horton-Tucker (21 ans), les Lakers n’ont aucun joueur signé au-delà de 2023, la dernière année du contrat de James (et quand son fils, Bronny, pourrait potentiellement entrer dans le repêchage). Frank Vogel n’a pas prolongé au-delà de 2023. Les Lakers ont peu de capital de repêchage avant 2027.

Oui, ils ont peut-être trouvé Caruso 2.0 à Austin Reaves, qui ferme déjà les jeux. Ils méritent un immense crédit pour cela.

Pourtant, moins de 15 millions de dollars est inexplicable.