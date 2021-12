Toutes les récompenses du calendrier de l’Avent DBD 2021, dont un million de Bloodpoints

Le calendrier de l’Avent Dead By Daylight pour décembre 2021 a commencé et ses récompenses incluent un million de Bloodpoints pour les fans de DBD.

Noël est un mois passionnant pour la communauté Dead By Daylight car il entraîne l’événement hivernal annuel. Et cela vient avec des dizaines de skins, dont des pulls moches et des pyjamas enviables, ainsi que d’autres surprises en jeu à faire avec les vacances.

Alors que l’événement d’hiver devrait avoir lieu bientôt, vous pouvez déjà commencer à récupérer des points de sang et d’autres cadeaux.

MORTS À LA LUMIÈRE DU JOUR : La date de l’événement de Noël d’hiver 2021 et tous les pulls et peaux laids qui ont fui Dead by Daylight | Bande-annonce officielle de Portrait d’un meurtre

BridTV

6961

Morts à la lumière du jour | Bande-annonce officielle de Portrait d’un meurtre

https://i.ytimg.com/vi/kDLjkT46YdQ/hqdefault.jpg

911456

911456

centre

13872

Récompenses du calendrier de l’Avent Dead By Daylight 2021

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les récompenses du calendrier de l’avent Dead By Daylight 2021 que les joueurs DBD peuvent réclamer entre le 1er décembre et le 6 janvier :

50 000 Bloodpoints – 1er décembre 50 000 Bloodpoints – 2 décembre Five Rift Cells – 3 décembre 500 Éclats irisés – 4 décembre 30 000 Bloodpoints – 5 décembre Five Rift Cells – 6 décembre 30 000 Bloodpoints – 7 décembre Five Rift Cells – 8 décembre 30 000 Bloodpoints – 9 décembre 30 000 Bloodpoints – 10 décembre Five Rift Cells – 11 décembre 500 éclats irisés – 12 décembre 30 000 Bloodpoints – 13 décembre 30 000 Bloodpoints – 14 décembre Five Rift Cells – 15 décembre 30 000 Bloodpoints – 16 décembre Five Rift Cells – 17 décembre 500 éclats irisés – 18 décembre 30 000 Points de sang – 19 décembre 30 000 points de sang – 20 décembre 500 éclats irisés – 21 décembre 30 000 points de sang – 22 décembre Cinq cellules de faille – 23 décembre 50 000 points de sang – 24 décembre 300 000 points de sang, 10 cellules de faille et 500 éclats irisés – 25 décembre 30 000 points de sang – 26 décembre Five Rift Cells – 27 décembre 30 000 points de sang – 28 décembre 500 éclats irisés – 29 décembre 30 000 points de sang – 30 décembre 10 Rift Cells – 31 décembre 100 000 points de sang – 1er janvier 500 éclats irisés s – 2 janvier 30 000 points de sang – 3 janvier 30 000 points de sang – 4 janvier 500 éclats irisés – 5 janvier

Comment obtenir des récompenses DBD

Vous pouvez réclamer les récompenses Dead By Daylight Advent Calendar 2021 tous les jours à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 GMT simplement en vous connectant au jeu.

Cependant, si vous manquez une journée, vous manquerez la récompense correspondante de ladite date. Cela signifie que vous pourriez manquer le million de Bloodpoints au total.

Consultez le billet de blog Season of Giving de behavior Interactive pour plus d’informations.

DBD : Tous les codes actifs de décembre 2021 à échanger

Dans d’autres nouvelles, toutes les classes de personnages DNF Duel Dungeon Fighter Online jusqu’à présent