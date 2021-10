Toutes les références Avengers que nous connaissons dans Marvel’s Eternals

Lorsque Eternals sera lancé dans deux semaines, ce sera la plus grande histoire d’origine de Marvel jamais racontée. Les Éternels protègent le monde contre les Déviants depuis sept mille ans.

Mais c’est le seul type de menace que les maîtres des Eternals les laissent s’engager sur Terre. Les Éternels sont restés entre eux, choisissant de ne s’immiscer dans aucun des événements historiques tumultueux de la planète.

Ils n’ont même pas combattu Thanos (Josh Brolin), forçant les Avengers à faire tout le travail, même si cela impliquait d’assister à une défaite massive qui a effacé la moitié de la vie de l’univers connu, Terre incluse.

Ce ne sont même plus des spoilers. Nous connaissons tous ces détails grâce aux bandes-annonces, aux vidéos promotionnelles, aux publicités télévisées et aux featurettes que Marvel a publiées. A deux semaines de la première,

Marvel ne s’arrête pas aux teasers. Et il y a un thème central qui revient sans cesse dans ces vidéos Eternals : The Avengers.

Film Marvel Eternals

Nous savons déjà grâce à la tournée de presse Eternals que le prochain film raconte une histoire qui s’étend sur des millénaires. C’est la seule façon de comprendre cette famille de héros. Et on nous dit que le film va remodeler le MCU à l’avenir.

Nous avons 10 individus différents dotés de toutes sortes de pouvoirs. Certains d’entre eux dépassent ce que les Avengers de la Terre peuvent faire. En choisissant de se battre pour la première fois, les Éternels sortiront de leur cachette. Les gens pourront les rencontrer et voir à quel point ils sont puissants.

Mais le monde ne sera pas choqué de découvrir de puissants super-héros se cachant parmi des gens ordinaires. Ils savent depuis les premières aventures de Captain America (Steve Rogers), Iron Man (Robert Downey Jr.) et Hulk (Edward Norton) que le monde compte quelques individus doués capables d’exploiter des exploits impressionnants. Et les temps modernes ont montré au monde que les Avengers existent. Non seulement cela, mais il y a une vie extraterrestre dans l’univers. Et une partie de cette vie n’est pas amicale.

Alors que le «groupe» des Avengers a été dissous avant la première attaque de Thanos, ils constituent désormais un groupe établi de puissants héros. Les événements de Falcon et Shang-Chi l’ont prouvé. Bucky (Sebastian Stan) a également été reconnu comme Avenger dans l’émission télévisée. Il en va de même pour Wong (Benedict Wong) à Shang-Chi.

Ajak (Salma Hayek) et Ikaris (Richard Madden) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La bande annonce du film

Rappelons également les hommages des Avengers dans Far From Home et Falcon. Et la popularité massive de Hulk dans Endgame. Tout le monde sait qui sont ces super-héros et ils sont célèbres pour ce qu’ils ont fait.

Ce qui compte ici, c’est que nous découvrions les Éternels dans ce contexte. Ils vont devenir de nouveaux héros incroyablement puissants dans un monde déjà habitué à avoir des super-héros. Et en faisant cela, ils remettront en question le statu quo, montrant au monde qu’il existe encore de grandes menaces que les Avengers ne peuvent pas nécessairement gérer par eux-mêmes.

Cela amènera le public à tout remettre en question et à voir les Avengers sous un nouveau jour. Nous venons d’apprendre dans Loki et Et si… ? que les menaces auxquelles les Avengers ont été confrontés sont minuscules lorsque l’on regarde le multivers plus large. Et les Éternels sont sur le point de prouver ce point encore plus loin.

Ensuite, il y a aussi une utilisation plus pratique des mentions Avengers dans les vidéos promotionnelles Eternals. Marvel rend les Eternals cool en les associant aux Avengers. Et certaines des mentions des Avengers sont hilarantes. Dans ce qui suit, nous allons en couvrir quelques-uns brièvement.

De gauche à droite : Sprite (Lia McHugh), Ikaris (Richard Madden), Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), le valet de King (Harish Patel) et Sersi (Gemma Chan) dans Eternals Bande annonce. Source de l’image : Marvel Studios

Toutes les mentions des Avengers dans les clips Marvel’s Eternals

L’association Eternals-Avengers la plus évidente se trouve dans le clip suivant, où Marvel réutilise simplement certaines des scènes emblématiques de Endgame :

Dans la première bande-annonce d’Eternals, Sprite (Lia McHugh) se demande qui dirigera les Avengers maintenant qu’Iron Man et le capitaine Rogers ne font plus partie de l’équipe. Ikaris (Richard Madden) dit qu’il pourrait les diriger, tout le monde à la table éclatant rapidement de rire.

Le même Ikaris dit également « Eternals, assemble » dans différents clips, un clin d’œil évident à la célèbre ligne « Avengers, assemble » des bandes dessinées et Endgame. Nous attendions depuis des années que Captain America le dise, et cela a été une chose incroyable de le vivre au cinéma.

Les Avengers obtiennent un grand sceau d’approbation au début de la bande-annonce finale d’Eternals. Ajak (Salma Hayek) parle à Ikaris de la nouvelle menace, mais pas avant de récapituler comment les habitants de cette planète ont ramené tout le monde en un claquement de doigt. C’est le snap de Hulk dans Endgame. Mais ce sont les Avengers qui ont rendu cela possible, à un coût personnel élevé. Iron Man a été le dernier à claquer des doigts pour détruire Thanos et son armée.

Les humains ordinaires comme Dane Whitman (Kit Harington) sont également conscients de tout cela. Eh bien, Dane sera un super-héros, mais il ne le sait apparemment pas encore. Il demande à Sersi (Gemma Chan) dans une scène pourquoi les Eternals n’ont pas aidé à vaincre Thanos.

Plus tard, il lui demande si elle est une sorcière, comme le docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Vraisemblablement, c’est après le combat de Londres que nous voyons dans les bandes-annonces, où il voit plusieurs Eternals abattre un Deviant. Sersi répond hilarant qu’elle est supranormale. Spoiler : Elle ne l’est pas.

Eternals sera présenté en première mondiale le 5 novembre.

Éternels contre Célestes

Si vous vous demandez la différence entre les éternels et les célestes, une introduction rapide: les éternels ont été conçus par les célestes de sorte qu’il n’y en avait que 100 au total, bien qu’ils soient incroyablement puissants. La raison pour laquelle leurs noms sont Eternals est qu’ils ne changent pas et sont immunisés contre toutes les formes de dommages.