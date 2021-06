Toutes les remises les plus importantes d’Amazon se trouvent sur cette page cachée – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

d’Amazon Pôle Prime Day 2021 et Résumé des offres Prime Day de . sont les deux pages Web les plus importantes que vous visiterez aujourd’hui. Le premier est le portail massif d’Amazon dans toutes ses offres folles Prime Day, et le second est notre tour d’horizon qui ne présente que les meilleures offres Prime Day du moment. Ce dernier est tout aussi important que le premier, bien sûr, car nous avons eu des semaines pour passer au crible toutes les offres Prime Day d’Amazon afin de présenter les meilleures. Amazon a confirmé qu’il y aura plus de 2 millions d’offres Prime Day disponibles pour les acheteurs Amazon du monde entier cette année. Cela signifie qu’il n’y a absolument aucun moyen de les parcourir tous et de trouver les meilleurs.

Maintenant, en plus de ces deux pages, nous allons vous présenter une troisième page que tout le monde devrait connaître car il abrite chacune des remises Prime Day les plus importantes d’Amazon.

Tout le monde sait ça Le hub Prime Day 2021 d’Amazon est l’endroit idéal pour commencer lorsque vous êtes à la recherche d’excellentes offres Prime Day, mais il y a un gros problème : il y a littéralement des milliers de milliers d’offres sur cette page, il est donc beaucoup trop facile de rater les meilleures offres de Prime Day. C’est pourquoi l’équipe . Deals est là, bien sûr, et nous passons toute la journée du lundi et du mardi à vous montrer toutes les meilleures offres sur les produits les plus vendus.

Vous voulez des exemples ? Parmi les lecteurs de . Deals, les meilleures offres Prime Day à ce jour ont été ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, AirPod 2 pour seulement 99,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix historiquement bas de 28,85 $, le Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération pour moitié prix à 24,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Continuez à vérifier pour voir toute notre couverture, et n’oubliez pas que nous mettrons à jour Résumé des offres Prime Day de . toute la journée. Mais si vous voulez prendre un moment pour passer directement à toutes les remises les plus importantes que vous pouvez trouver le Prime Day 2021, il y a une page que vous devez absolument consulter :

~~ Offres d’appareils Amazon Prime Day~~

Nous n’avons évidemment pas besoin de vous expliquer pourquoi les appareils Amazon bénéficient des remises les plus importantes chaque année lors du Prime Day. Pour Prime Day 2020 cependant, Amazon s’est vraiment surpassé. Voici quelques exemples d’offres que vous trouverez sur cette page :

Vous trouverez ci-dessous un petit échantillon des incroyables offres Prime Day que vous trouverez sur la page spéciale Offres d’appareils Amazon – rendez-vous définitivement sur le site d’Amazon pour jeter un œil au reste.

Amazon eGift Card – Crédit GRATUIT de 10 $ avec le code de coupon GCPRIME2021 Prix catalogue : 50,00 $ Prix : 40,00 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GCPRIME2021

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Dot (3e génération) – Enceinte intelligente avec Alexa – Charcoal Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Prix ​​de la carte Amazon eGift : Dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTCARD2021

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix courant : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Auto et 6 mois d’Amazon Music Unlimited GRATUIT Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Li… 17,99 $

Fire TV 4K Essentials Bundle comprenant Fire T… 55,97 $

Tout nouveau Echo Dot (4e génération, version 2020) | Sm… 24,99 $

Présentation de Ring Video Doorbell Wired – Con… 44,99 $

Amazon Halo – Mesurer l’activité, le sommeil, le corps… 69,99 $

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteur sans fil… 79,99 $

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteur sans fil… 99,99 $

Luna Controller – Le meilleur contrôle sans fil… 48,99 $

Caméra de sécurité Ring Stick Up Cam Battery HD… 149,98 $

Tout nouveau Echo Dot (4e génération) | Haut-parleur intelligent avec… 34,99 $

Écho (4e génération) | Avec un son premium, smart ho… $59.99

Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) – Smart… 44,99 $

Echo Show 8 (1ère génération, version 2019) – HD sma… 69,99 $

Le tout nouveau Echo Show 8 (2e génération, version 2021) |… 94,99 $

Tablette intelligente Dash | Balance à réapprovisionnement automatique p… 9,99 $

Cadres d’écho (2e génération) | Lunettes audio intelligentes avec… 174,99 $

Cadres d’écho (2e génération) | Lunettes de soleil audio intelligentes… 189,99 $

Système Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6 avec… 181,00 $

Kit 5 pièces Ring Alarm (2e génération) – home sec… 119,99 $

Fire TV Cube | Appareil de streaming mains libres avec… 79,99 $

Toute nouvelle tablette Fire HD 10, 10.1″, 1080p Full… 79,99 $

Tablette Fire HD 8 Plus, écran HD, 32 Go, lat… 69,99 $

Tablette Fire HD 8, écran HD 8″, 32 Go, dernier… $49.99

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Bl… 54,99 $

Kindle Paperwhite – Maintenant étanche avec 2x… 79,99 $

Kindle Oasis – Désormais avec éclairage chaud réglable… 174,99 $

