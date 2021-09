Toutes les réponses et questions de jeux-questionnaires sur la musique

NBA 2K22 est maintenant disponible et sa MyCareer contient un ensemble de questions sur la musique avec des réponses assez difficiles.

S’appuyant sur la première entrée de nouvelle génération de l’année dernière, le jeu propose une ville incroyable à explorer en skate ou en vélo. Plutôt qu’un autre joli cimetière étrangement calme et sans vie, cette année, la ville regorge d’activités et de quêtes secondaires à accomplir alors que vous passez de la recrue au basket-ball au GOAT.

L’une des nombreuses quêtes consiste à prouver que vous êtes un musicien sérieux, et cela impliquera de tricher si vous n’êtes pas un connaisseur de pop ou de rap.

FIFA 22 : Date de sortie de l’essai d’accès anticipé d’EA Play et comment obtenir NBA 2K22 | La ville

BridTV

4774

NBA 2K22 | La ville

859581

859581

centre

13872

Réponses aux questions sur la musique NBA 2K22

Vous trouverez ci-dessous toutes les questions et réponses possibles sur la musique NBA 2K22 :

Qui a remporté le premier Grammy de la meilleure performance rap en 1989 ?

DJ Jazzy Jeff et le prince frais.

Quel groupe comprenait les membres Eric Wright, O’Shea Jackson et Andre Young ?

RZA du Wu-Tang Clan a échantillonné quel thème de dessin animé sur Enter the Wu-Tang ?

Quel est le titre du premier album de NAS en 1994 ?

Quel artiste a sorti deux albums en 1998, qui ont tous deux fait leurs débuts à la première place des charts Billboard ?

Bien qu’il soit surtout connu comme l’un des plus grands MC de tous les temps, Q-tip de A Tribe Quest a également été présenté sur quelle piste de danse de 1990 ?

« Groove est dans le cœur » de Deee-Lite.

Le rappeur et magnat Jay-Z a fondé quel label en 1995 ?

Quel artiste est devenu le premier rappeur à recevoir les Kennedy Center Honors ?

La chanson « Lodi Dodi » de Snoop Dogg était une reprise de « La-Di-Da-Di ? joué à l’origine par quel MC ?

Quel artiste rap a reçu le prix Pulitzer 2018 de la musique ?

Qui a été le premier artiste rap à remporter un Grammy pour l’album de l’année ?

Quel a été le premier groupe de rap à remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale ?

Le rappeur Ludacris joue dans quelle franchise de films ?

Le rapide et le furieux.

Quel rappeur a été nommé d’après un révolutionnaire péruvien du XVIIIe siècle ?

Quel chien de rappeur « Daddy » a été présenté dans l’émission « The Dog Whisperer » de Cesar Milan ?

Quel artiste a été acclamé pour son rôle dans le film semi-autobiographique, 8 Mile ?

Quel artiste conserve un Nictionnaire des mots qu’il a créés ?

Quelle actrice nominée aux Oscars a remporté le Grammy de la meilleure performance de rap solo en 1994 ?

Chance the Rapper est connu pour porter un chapeau orné de quel numéro ?

Quel classique du rap commence par la phrase « Bass, jusqu’où pouvez-vous descendre ? »

« Apportez le bruit » de Public Enemy

Quel duo hip-hop de l’âge d’or est à l’origine des albums Paid in Full, Follow the Leader, Let the Rhythm Him ‘Em et Don’t Sweat the Technique ?

Certaines de ces questions et réponses sont une gracieuseté de GamerTweak.

Comment démarrer la quête de la chambre de Marvin

Vous commencez la quête Marvin’s Room Music Scene en vous dirigeant vers Eric’s Vinyl et en vous approchant de l’homme au comptoir.

Il est un peu arrogant en flanelle et il vous posera des questions avec quatre réponses au choix. En attendant ce qui vous est demandé dans la sélection ci-dessus, choisissez simplement la bonne réponse pour le remettre à sa place.

FORTNITE : Comment obtenir le skin Carnage à partir du Battle Pass de la saison 8

Dans d’autres nouvelles, Fortnite: Comment obtenir le skin Carnage du Battle Pass de la saison 8