Toutes les retombées de Game of Thrones actuellement en préparation chez HBO et HBO Max ⋆ .

Game of Thrones de HBO a peut-être pris fin en 2019, mais George RR Martin n’a guère terminé. Le réseau a annoncé que l’écrivain fantastique et créateur de la série télévisée avait signé un accord à huit chiffres couvrant cinq ans pour développer plus de contenu.

Martin, dont l’émission télévisée à succès était une adaptation de sa série fantastique Une chanson de glace et de feu, est déjà en train de produire une poignée de préquelles qui se trouvent actuellement à divers stades de développement. En fait, il a tellement de choses à faire, nous avons décidé qu’il était temps de mettre tous ses projets de réseau en un seul endroit. Ci-dessous, les six séries liées au GoT qui seraient en préparation chez HBO et HBO Max.

Maison du dragon

Se déroulant 300 ans avant les événements de Game of Thrones, cette série, basée sur Fire & Blood, racontera l’histoire de la maison Targaryen (d’où est née la mère des dragons, Daenerys Targaryen, jouée par Emilia Clarke) 300 ans avant les événements de Eu. Les événements du spectacle mèneront à la danse des dragons, autrement connue sous le nom de guerre civile targaryen. Ryan Condal et Miguel Sapochnik servent de co-showrunners sur le projet, qui met en vedette Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine et Matt Smith, entre autres.

10000 navires (titre provisoire)

Cette série se déroule environ 1000 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire du fondateur de Dorne, Nymeria de la Maison Martell. Les fans de la série originale se souviendront peut-être du nom que Nymeria a été donné à la fille d’Oberyn Martell (Pedro Pascal) (Jessica Henwick) et au loup terrible d’Arya Stark (Maisie Williams).

(Crédit: Amy Sussman / .)

9 Voyages (titre provisoire)

Apparemment à propos de l’aventurier nautique Lord Corlys Velaryon, alias le serpent de mer, la série est une retombée de House of the Dragon. Steve Toussaint, qui a été choisi comme Corlys dans House of the Dragon, pourrait figurer dans ce projet.

Série Flea Bottom

Ce projet sans titre placerait l’action dans et autour des bidonvilles de King’s Landing, où des personnages comme Davos Seaworth (Liam Cunningham) et Gendry Baratheon (Joe Dempsie) ont commencé.

Les contes de Dunk et Egg

Basée sur les nouvelles de Martin, cette série d’aventures placerait Duncan le Grand et Aegon V Targaryen au centre de l’action. Connus sous le nom de Dunk et Egg, leurs histoires se déroulent 90 ans avant les événements de Game of Thrones. Les personnages ont été mentionnés dans Thrones par Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), qui loue le succès des hommes en tant que Chevaliers dans le Livre des Frères. Les histoires de Dunk et Egg de Martin incluent The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) et The Mystery Knight (2010), qui ont tous été condensés en un seul livre en 2015 sous le titre A Knight of the Sept royaumes.

Série animée

Aucun détail sur ce projet n’est disponible, mais les chuchotements d’un drame animé grondent depuis un certain temps. Contrairement aux contraintes d’action réelle auxquelles d’autres séries Thrones pourraient être confrontées, ce projet animé n’aurait aucune limite, ce qui lui permettrait de repousser les limites de la créativité.