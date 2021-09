Toutes les révélations franches du nouveau mémoire de Gabrielle Union

Il y a près de 20 ans, Gabrielle a joué dans le classique culte Bring It On dans le rôle d’Isis, la capitaine des pom-pom girls des East Compton Clovers. Dans son dernier livre, l’actrice a déclaré qu’elle souhaitait que son personnage en fasse plus.

« Je me rends compte que ce que tu as fait, Isis, en affrontant Kirsten DunstLe personnage de Torrance à propos du vol est bien plus que ce que la plupart des personnages ont à faire. Quand il s’agit de voir les personnages noirs à la télévision ou au cinéma demander des comptes aux Blancs, oui, c’était héroïque “, a-t-elle écrit. ” Mais ce n’était qu’une étape. Ce n’était pas tout ce que vous auriez pu faire, et c’est parce que je n’ai pas fait ce que j’aurais dû faire.”

Gabrielle a poursuivi: “Je t’ai fait avaler ta colère pour être la version la plus acceptable du leadership noir possible. Tu pouvais signaler un mal et un manque de responsabilité, mais tu ne pouvais pas l’exiger. Je t’ai fait faire tous les petits compromis et tous les jours concessions dont je pensais que tu avais besoin, celles que je pensais devoir faire à un moment ou à un autre, juste pour que tu sois entendu. »