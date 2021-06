Toutes les rumeurs et ce que nous aimerions voir

Eric Zeman / Autorité Android

Le prochain lancement pliable phare de Samsung se précipite vers nous. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera la troisième itération de la série bendy de la firme, et à en juger par les rumeurs, il s’annonce comme l’entrée la plus intrigante à ce jour.

Ci-dessous, vous trouverez un résumé complet des fuites, rumeurs et actualités crédibles concernant le Galaxy Z Fold 3 jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cet article dans vos favoris et revenez fréquemment pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour.

Nom et date de sortie

Nous avons eu le Samsung Galaxy Fold, et plus récemment, le saut vers le surnom du Galaxy Z Fold. Alors, Samsung est-il prêt à bousculer encore une fois son nom de ligne pliable ? Nous ne le pensons pas, et il n’y a aucune preuve suggérant que ce sera le cas.

Samsung semble tout à fait à l’aise avec son schéma de nommage pliable actuel, nous ne nous attendons donc pas à ce qu’il s’écarte du surnom du Galaxy Z Fold. De plus, étant donné que l’appareil serait la troisième itération de son grand pliable, le titre Galaxy Z Fold 3 semble également gravé dans le marbre. Notamment, un rendu de presse divulgué par le pronostiqueur Evan Blass confirme apparemment ce titre également.

Quant à la date de sortie du pliable, elle reste un grand mystère autour de l’appareil. Des rumeurs contradictoires ont cité des dates allant de juin à septembre pour les débuts du Galaxy Z Fold 3. La publication coréenne The Elec a précédemment déclaré qu’un lancement en juillet était probable. Cependant, une autre rumeur suggère que Samsung pourrait organiser un événement de lancement de smartphone le 3 août.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : Conception

Notre premier regard sur le pliable est venu en mai, et cela n’a pas apporté d’énormes surprises. Les rendus promotionnels présumés, issus d’un pronostiqueur Twitter, suggéraient que le pliable s’ouvrirait toujours comme un livre et adopterait des styles similaires à ceux du Galaxy Z Fold 2. Il existe cependant quelques différences clés.

Les images font allusion à la compatibilité du S Pen, à une conception de caméra arrière triple plus mince et à l’inclusion d’une caméra sous-écran. Cela en ferait le premier téléphone appareil photo sous-écran de Samsung, mais la deuxième gamme de smartphones non-Note à prendre en charge le S Pen.

Des images plus nettes du Galaxy Z Fold 3 ont éclaté le 24 juin avec l’aimable autorisation du pronostiqueur Evan Blass. La photo ci-dessous semble être un rendu de presse et corrobore certains détails de la fuite ci-dessus.

Le rendu comprend un stylet S Pen, suggérant que le pliable peut non seulement prendre en charge le stylet, mais être livré avec. Cela est également logique étant donné que Samsung ne lance pas d’appareil Note cette année. Bien que cela fasse effectivement du Z Fold 3 le remplacement de la note de cette année, il n’est pas clair s’il y aura une fente pour le ranger dans le pliable. Les premières rumeurs suggèrent que cela pourrait ne pas être possible.

Nous ne pouvons pas le vérifier car le rendu ne présente pas les bords inférieurs du téléphone. Le couvercle est également caché de la vue. Nous nous attendons cependant à ce que Samsung inclue l’écran de couverture sur le Galaxy Z Fold 3.

Spécifications et fonctionnalités

Le Galaxy Z Fold 3 est récemment passé par la FCC, révélant quelques ajouts de fonctionnalités clés. Cette liste a confirmé l’existence de la prise en charge du S Pen, de la prise en charge UWB, de la connectivité NFC, sub-6 GHz et mmWave, et de la charge inversée jusqu’à 9 W. Fait intéressant, la technologie MST est également présente, ce qui est une aubaine pour les utilisateurs de Samsung Pay.

La FCC a également confirmé l’inclusion d’un SoC Qualcomm Snapdragon, probablement le Snapdragon 888. Nous savons également d’après les listes précédentes que le chargeur certifié pour le téléphone prendra en charge la charge de 25 W.

Des rumeurs en avril indiquaient une éventuelle cote IP pour le Galaxy Z Fold 3. Bien que nous ne pensions pas qu’il arborerait une cote IP68 – la référence actuelle pour les produits phares – toute cote IP inspirerait confiance dans la durabilité du téléphone.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : Prix et disponibilité

Samsung n’a pas considérablement augmenté le prix de ses produits phares en 2021, nous ne pensons donc pas que le Galaxy Z Fold 3 connaîtra une énorme flambée des prix. Son prédécesseur a fait ses débuts à 1 999 $, un prix similaire à celui du Galaxy Fold d’origine.

Samsung n’a pas beaucoup de concurrents pliables, il n’a donc pas à tenir compte du prix du rival Galaxy Z Fold 3. Cependant, étant donné que le Galaxy Z Fold 3 est destiné à inciter les utilisateurs de Galaxy Note à effectuer une mise à niveau, une légère baisse de prix pourrait certainement aider.

En ce qui concerne la disponibilité, attendez-vous à ce que l’appareil soit disponible dans le monde entier peu de temps après ses débuts. Cependant, l’impact de la pénurie mondiale de chipsets sur le rythme du déploiement n’est pas clair.

Les utilisateurs en Chine peuvent recevoir un Galaxy Z Fold 3 personnalisé rebaptisé Galaxy W22 5G, mais l’appareil ne pourra faire ses débuts qu’en novembre.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : ce que nous voulons voir

Ce sont toutes les rumeurs que nous connaissons jusqu’à présent, mais nous avons toujours notre propre liste de souhaits de ce que nous aimerions voir Samsung inclure avec le Galaxy Z Fold 3. Voici ce que nous pensons que Samsung devrait ajouter à son prochain téléphone pliable.

Un écran principal plus robuste

Samsung a déjà introduit le verre ultra mince (UTG) dans le Galaxy Z Fold 2, permettant une meilleure durabilité même si techniquement vous aviez encore une couche de plastique au-dessus. Nous aimerions voir le fabricant aller plus loin et introduire un écran principal encore plus robuste.

Nous ne savons pas vraiment comment Samsung pourrait y parvenir, mais nous savons déjà que des entreprises comme Corning travaillent sur Gorilla Glass pour les téléphones pliables. Quoi qu’il en soit, un écran pliable qui ne peut pas être endommagé par un ongle serait génial. Un écran plus dur permettrait également notre prochaine entrée sur cette liste de souhaits Galaxy Z Fold 3…

Prise en charge du stylet S

Oui, la prise en charge du S Pen semble être une évidence pour un téléphone pliable comme la gamme Galaxy Fold. Mais les problèmes de résistance susmentionnés signifient que piquer cet écran avec un S Pen endommagera le panneau.

Selon les images divulguées plus haut dans cet article, il semble que la prise en charge du S Pen soit pratiquement confirmée.

Un design plus léger

L’une de nos principales plaintes concernant le Galaxy Z Fold 2 était qu’il s’agissait d’un appareil volumineux et lourd. Avec près de 300 g, c’est nettement plus lourd que même les téléphones les plus gros et les plus volumineux du marché comme le Galaxy S21 Ultra, le Xiaomi Mi 11 Ultra et l’Asus ROG Phone 5. C’est compréhensible compte tenu de la complexité technique et de la présence de deux écrans, mais c’est quand même très lourd.

Nous aimerions voir Samsung réduire le poids du Galaxy Z Fold 3. Nous ne serions pas opposés à ce que la société rende le téléphone un peu plus fin non plus, mais pas au détriment d’autres spécifications ou de la durabilité.

Résistance à l’eau en quelque sorte

Les téléphones pliables sont des machines complexes par rapport aux téléphones traditionnels, ce qui fait de la résistance à l’eau et aux éclaboussures un défi exceptionnellement difficile. Mais, si c’est possible de quelque manière que ce soit, nous aimerions voir Samsung en faire une réalité avec le Galaxy Z Fold 3.

Nous ne nous attendons pas à un design IP67 ou IP68 ici, mais nous serions même satisfaits d’un design résistant aux éclaboussures à la place. En fait, nous avons déjà vu le Motorola Razr 5G apporter un revêtement hydrofuge à la table, donc une certaine mesure de protection est clairement possible.

Un prix moins cher (ou une variante moins chère)

L’un des plus gros inconvénients du Galaxy Z Fold 2 est son prix de 2 000 $. Ce n’est pas le téléphone pliable le plus cher du marché, mais il pourrait certainement être moins cher. Nous aimerions donc que Samsung propose un prix moins cher.

Alternativement, une variante moins chère du Galaxy Z Fold 3 serait également une excellente option. La société pourrait théoriquement faire des compromis sur des domaines tels que la RAM (de 12 Go à 8 Go), les appareils photo (en utilisant des capteurs moins chers ou en coupant le téléobjectif), l’affichage (en utilisant l’ancien Gorilla Glass sur l’écran traditionnel) et la conception (en utilisant des dos en plastique au lieu de verre ) afin d’atteindre un prix beaucoup plus bas.

Taux de rafraîchissement élevé sur les deux écrans

Le Galaxy Z Fold 2 offrait un écran principal de 120 Hz mais s’est contenté d’un écran de smartphone externe standard de 60 Hz. C’était une décision plutôt étrange, mais Samsung pourrait y remédier en proposant un écran de smartphone à 120 Hz dans le nouveau Galaxy Fold.

C’est ce que nous voulons voir du Samsung Galaxy Z Fold 3. Et vous ? Faites-le nous savoir en votant dans notre sondage ci-dessous ou en laissant un commentaire.