Toutes les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S22 ferait ses débuts avec un GPU signé par AMD | La technologie

La combinaison de la technologie de Samsung et d’AMD aboutira à l’Exynos 2200, ce processeur arriverait très bientôt et ferait office de centre de contrôle du nouveau Samsung Galaxy S22.

Il y a quelques mois des rumeurs ont commencé à propos d’une collaboration entre Samsung et AMD, les potins sont devenus réalité lorsque la firme sud-coréenne a confirmé qu’ils avaient un projet en main. Cette confirmation a créé une série d’attentes que peu de fabricants peuvent gérer.

Et, est-ce que, le désir de la part des utilisateurs d’un terminal Samsung avec une section graphique signée par AMD n’a cessé d’augmenter. Les fuites ont commencé à être de plus en plus fréquentes et même des tests de performances ont été observés dans lesquels ce nouveau processeur Exynos, associé à AMD, a obtenu des résultats exceptionnels.

En réalité, la dernière chose qui a été vue est que l’Exynos 2200 serait beaucoup plus puissant que l’A14. Alors que les attentes sont par le toit, la question que de nombreux utilisateurs se posent est le terminal qui débutera cette combinaison de technologies. Les dernières fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S22 serait celui qui sortirait ce processeur.

S’il s’avère que ce terminal est celui qui lance le GPU AMD, l’attente aurait été vraiment courte. Le cycle de renouvellement de la famille Galaxy S de Samsung est généralement d’un an et ils sont généralement publiés tout au long du premier trimestre de l’année, de sorte que les nouveaux Samsung Galaxy S22 devraient arriver au début de 2022.

Et bien qu’on s’attende à ce qu’il soit une bête en termes de puissance, le nouveau Samsung Exynos 2200 serait toujours doté de l’architecture ARM v8 au lieu du récent ARM v9.. Avoir cette technologie a plus à voir avec le début du développement du processeur qu’avec tout autre problème.

On attend beaucoup du nouveau processeur Samsung, en fait, il pourrait rivaliser avec celui d’Apple. Bien sûr, il faudra attendre la présentation officielle de la firme sud-coréenne et, surtout, que nous ayons un appareil avec ce processeur à l’intérieur pour vous raconter notre expérience de première main.