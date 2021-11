Toutes les séries Marvel à venir sur Disney Plus

Nous savions que Disney Plus Day allait être excitant, mais nous ne nous attendions jamais à une projection aussi explosive de Marvel. Vendredi, Marvel Studios a annoncé, confirmé et discuté plus d’une douzaine de séries originales actuellement en préparation pour Disney Plus. Certaines de ces émissions avaient été révélées auparavant, mais d’autres étaient simplement l’objet de rumeurs. Disney nous a même donné quelques aperçus. Si vous êtes un fan de l’univers cinématographique Marvel, préparez-vous pour quelques années très chargées.

Disney Plus Day : toutes les prochaines séries Marvel

Il y avait suffisamment de nouvelles vendredi pour faire tourner la tête d’un fan de Marvel. D’après mes calculs, Marvel travaille sur treize nouveaux spectacles pour Disney Plus, dont Hawkeye. C’est sans compter les deuxièmes saisons de Loki et What If…? Cela nous amène donc à au moins quinze saisons de plateau de télévision à sortir dans les prochaines années. Voici toutes les prochaines séries originales de Marvel Studios que nous connaissons:

Oeil de faucon

Hawkeye arrive sur Disney Plus fin 2021. Source de l’image : Disney+

Hawkeye se déroule dans la ville de New York post-blip où Clint Barton alias Hawkeye a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace de son passé se présente, Hawkeye s’associe à contrecœur avec l’archère qualifiée de 22 ans Kate Bishop pour démêler un complot criminel.

Chevalier de la lune

Moon Knight arrive bientôt sur Disney Plus. Source de l’image : Marvel Studios

Une nouvelle série d’action-aventure globe-trotter mettant en vedette un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les multiples identités qui l’habitent se retrouvent plongées dans une guerre meurtrière des dieux sur fond d’Égypte moderne et ancienne.

Elle-Hulk

She-Hulk arrive bientôt sur Disney Plus. Source de l’image : Marvel Studios

Voir Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk/Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques surhumaines. « She-Hulk » accueillera une multitude de personnages Marvel dans la série, dont Hulk, joué par Mark Ruffalo, et l’Abomination, joué par Tim Roth.

Mme Marvel

Mme Marvel arrive bientôt sur Disney Plus. Source de l’image : Marvel Studios

Mme Marvel présente Kamala Khan, une pakistanaise américaine de 16 ans originaire de Jersey City. Artiste en herbe, joueuse passionnée et scribe vorace de fan-fiction, elle est une grande fan des Avengers, et d’une en particulier, Captain Marvel. Mais Kamala a toujours eu du mal à trouver sa place dans le monde, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés.

Écho: une série mettant en vedette Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez, qui sera présentée dans « Hawkeye ».

Coeur de pierre: une série mettant en vedette Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, un inventeur de génie qui crée l’armure la plus avancée depuis Iron Man.

Agatha : Maison de Harkness : une série mettant en vedette Kathryn Hahn dans le rôle de son personnage de « WandaVision ».

Invasion secrète: une série mettant en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans le rôle des Skrull Talos, des personnages qui se sont rencontrés pour la première fois dans « Captain Marvel ». La série d’événements comiques croisés présente une faction de Skrulls qui changent de forme et qui infiltrent la Terre depuis des années.

Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie: un spécial écrit et réalisé par le vétéran des « Gardiens de la Galaxie » James Gunn

X-MEN ’97 : une série animée de Marvel Studios qui explore de nouvelles histoires dans la chronologie emblématique des années 90 de la série originale.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Saison 2): Après avoir enrôlé les Gardiens du multivers pour arrêter Infinity Ultron, The Watcher revient dans la saison 2 de « Et si…? » pour rencontrer de nouveaux héros et explorer de nouveaux mondes plus étranges dans le multivers en constante expansion du MCU.

Spider-Man : Première année : une série animée qui suit Peter Parker sur son chemin pour devenir Spider-Man dans le MCU, avec un voyage comme nous n’en avons jamais vu et un style qui célèbre les premières racines de la bande dessinée du personnage.

Je suis Groot: une série de courts métrages originaux explorant les jours de gloire de Baby Groot en grandissant et en s’attirant des ennuis, parmi les stars.

Marvel Zombies: une série animée de Marvel Studios qui réinvente l’univers Marvel alors qu’une nouvelle génération de héros se bat contre un fléau zombie toujours plus répandu.

Guerres d’armures: une série live-action avec Don Cheadle dans le rôle de James Rhodes/War Machine.

C’est tout ce que Marvel a annoncé vendredi au Disney Plus Day. Si vous voulez voir les premiers aperçus de Moon Knight, She-Hulk, Mme Marvel et Secret Invasion, rendez-vous ici sur Disney Plus. Ce ne sont pas des remorques complètes, mais elles devraient vous aider. Samuel L. Jackson fait même une apparition.