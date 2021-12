Toutes les signatures et rumeurs de la journée des agences libres

Aujourd’hui, mardi 30 décembre 2021, les signatures et rumeurs en agence libre Major League Baseball – MLB n’ont pas été absentes et ce sont tous les mouvements du jour.

Cette journée a commencé par l’un des attentats du marché et c’est que le Portoricain Javier Báez a signé avec les Tigers de Detroit et parmi les rumeurs, on a que les Dodgers sont derrière Freddie Freeman, les Rocheuses intéressées par Kris Bryant et le possible départ de Willson Contreras des Cubs, sans aucun doute un marché achalandé dans la Ligue majeure de baseball.

Entreprises

Javier Báez – Detroit Tigers (6 ans, 140 millions de dollars)

Yan Gomes – Chicago Cubs (2 ans, 13 millions de dollars)

Leury Garcia – Chicago White Sox (3 ans, 16,3 millions de dollars)

Leury Garcia retourne aux White Sox. Contrat de 3 ans. – Jon Heyman (@JonHeyman) 30 novembre 2021

Rumeurs

Yankees

Willson Contreras

Le Vénézuélien ne serait pas clair s’il va continuer chez les Cubs, ceci après la signature de Yan Gomes et un message sur Twitter.

Kris Bryant

Les Rocheuses rejoignent les Giants, les Mariners et les Giants dans la chasse au MVP unique.