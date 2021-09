Toutes les statistiques des 79 buts inscrits de Leo Messi avec l’Argentine

09/10/2021

Le à 12:05 CEST

Leo Messi a marqué un Hat-Trick lors de la victoire de l’Argentine contre la Bolivie lors des tours de qualification pour la Coupe du monde du Qatar en 2022. Une autre “nuit au bureau” de la star argentine, mais avec une valeur ajoutée, celle de devenir le meilleur buteur de tous les temps des équipes sud-américaines avec 79 buts, dépassant ni plus ni moins Pelé. Maintenant, grâce aux données d’Opta, nous pouvons battre tous ses records avec l’albiceleste.

154 matchs, c’est ce qu’il a fallu pour être couronné d’un tel exploit, Mais comment êtes-vous arrivé à ces chiffres ?

29 équipes nationales ont souffert

‘La Pulga’ a marqué contre 29 équipes différentes, dont les neuf Sud-Américains. La Bolivie elle-même est celle qui a le plus souffert de sa « fureur », recevant un total de 8 buts. Derrière se trouvent le Brésil, le Chili, le Paraguay, l’Uruguay, avec 5.

Ses meilleurs « écuyers »

Leo a une capacité impressionnante à laisser ses rivaux derrière lui, mais en même temps, il a toujours été accompagné de ses coéquipiers. Celui qui ne va plus, mais qui l’a fait pendant de nombreuses années est le ‘Pipita’ Higuaín, qui a l’honneur d’être le footballeur qui lui a accordé le plus de passes de but avec l’albiceleste (7). Ils sont suivis par son bon ami, Kun Agüero, et Carlos Tevez avec 6 chacun.

Pas de compétition à sauter

Avec le 3 d’hier, Messi a non seulement dépassé Pelé, mais aussi Luis Suárez. Avec 26 buts, il devient le meilleur buteur des éliminatoires sud-américains. Il en a marqué 13 de plus en Copa América, où il est l’actuel champion après avoir remporté le trophée l’été dernier à Maracanã. En Coupe du monde, où il a atteint la finale en 2014, il en a marqué 6 autres, et en matchs amicaux, il a vu le but 34 fois de plus.

De toutes les couleurs, mais presque toujours avec sa main gauche

Dans le monde du football, on sait que si vous donnez un coup franc à Messi devant, c’est un demi-but. Eh bien, de cette manière brillante, il a percé le filet 8 fois. 18 autres ont été de 11 mètres et jusqu’à 53, il les a fait bouger. Pratiquement tous, donc, il les a exécutés gaucher (73), par 4 avec sa “moins bonne” jambe et encore 2 avec sa tête.

Un danger dans la région

La plupart des buts sont venus de la surface, en comptant les pénalités et leurs tirs précis (61). De l’avant, il en a ajouté 18 autres, dont les coups francs comptent également. Certains d’une si belle signature comme celle qui l’a fait égaler Pelé contre la Bolivie.

Le temps n’est pas un problème

Leo les a marqués divisés. 39 en première mi-temps et 40 en seconde, mais ce qui est drôle, c’est que la plupart le sont à la fin. 17 ont été de 31-45 min et 17 autres de 76-90, étant la bande de 85 son préféré, avec 11.

2012, une bonne récolte

Bien que si vous lui demandez, et comme il est évident, quelle a été sa meilleure année, il vous répondra sûrement en 2021, mais la réalité est qu’en 2012, il a ajouté plus de buts (12). L’actuel n’est donc pas du tout en deçà. 8 buts et une Copa de América, le but le plus important.

7 balles à domicile. Seulement avec la sélection, bien sûr

Messi a ajouté 7 Hat-Tricks avec l’albiceleste, deux d’entre eux en 2012, et le dernier de leur dernière réunion à ce jour. C’est une machine à dévorer les records, et dans cet aspect il en a aussi un, puisqu’il est le seul Argentin à avoir réalisé 2 triplés en qualifications sud-américaines.

Simplement, Leo Messi

Des records impressionnants pour un footballeur historique qui a encore de la corde pour continuer à les augmenter. Simplement, Leo Messi.