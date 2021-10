Toutes les tâches et récompenses de l’événement Halloween 2021

L’événement Pokemon Go Halloween 2021 a commencé et il y a un tas de tâches et de récompenses de recherche sur le terrain et d’histoire de recherche spéciale que les entraîneurs doivent accomplir.

En plus de cette célébration de tout ce qui est méchant et espiègle, il y a aussi une occasion Safari Zone qui se déroule pour Liverpool au Royaume-Uni. Vous pouvez vous joindre en personne à Sefton Park si vous avez un billet et tout son contenu est limité dans le temps entre le 15 et le 17 octobre.

Alors que l’occasion Safari Zone est intéressante pour les Liverpooliens, tout le monde dans le monde peut profiter de la fête des bonbons de Niantic.

Recherche sur le terrain de Pokemon Go Halloween 2021 Creepy Companions

Les tâches de recherche sur le terrain et les récompenses de Creepy Companions pour l’événement Pokemon Go Halloween 2021 se trouvent ci-dessous :

Attrapez neuf créatures – Drowzee (S), rencontre Gothita

Attrapez cinq créatures de type fantôme – Halloween Mischief Pikachu (S), Halloween Mischief Piplup (S) rencontre

Attrapez 15 créatures de type fantôme – Rencontre Halloween Mischief Drifblim (S)

Attrapez 25 créatures de type fantôme – Rencontre de Galarian Yamask

Faire trois lancers de Curveball – Rencontre avec Spinarak (S)

Envoyer trois cadeaux à des amis – Zubat (S), Woobat (S) rencontre

Faites tourner trois PokeStops ou gymnases – Rencontre avec Spinarak (S)

Faites tourner sept PokeStops ou gymnases – Bonbons rares

Tâches et récompenses de What Lies Beneath the Mask

Vous trouverez ci-dessous les tâches et les récompenses de l’événement spécial de recherche Pokemon Go Halloween 2021, What Lies Beneath the Mask:

La première étape:

Attrapez 40 créatures de type fantôme – 400 Stardust Transfer 9 Pokemon – Duskull Make 49 Nice Throws – neuf Ultra Balls

Récompenses: 4 000 XP, neuf baies de Nanab, rencontre avec Yamask

Deuxième étape :

Attrapez 40 créatures de type fantôme – Halloween Mischief Pikachu Faites neuf lancers de Curveball – 490 Stardust Utilisez 49 baies pour aider à attraper Pokemon – Banette

Récompenses: 4 000 XP, neuf baies Razz, Galarian Yamask

Troisième étape:

Attrapez 40 créatures de type Ghost – 400 Stardust Attrapez neuf espèces différentes de créatures de type Ghost – Alolan Marowak Faites 49 Great Throws – 49 Poké balls

Récompenses: 4 000 XP, neuf baies Pinap, Galarian Yamask

Quatrième étape :

Réclamer des récompenses – 5 439 XP

Récompenses: 4 900 Stardust, 4 bonbons Yamask, 9 bonbons Yamask

Tout ce qui précède vient via Leekduck.

