Toutes les universités ont été invitées à revoir d’urgence leurs politiques en matière d’agression sexuelle ⋆ .

Le Bureau des étudiants a dit à toutes les universités qu’elles devaient revoir leurs politiques en matière de harcèlement sexuel et d’inconduite d’ici cet été.

Le régulateur des universités a déclaré qu’il recevait des rapports d’étudiants sur des cas «préoccupants» qui n’avaient pas été «correctement traités» par leur université.

Les craintes liées à une mauvaise gestion universitaire contribuent à ce que seulement 7% des étudiants signalent leur agression sexuelle à leur université, a révélé The Tab ce mois-ci.

Le Bureau des étudiants a déclaré que toutes les universités devraient avoir des processus permettant aux étudiants de signaler les incidents et «s’efforcer de minimiser les obstacles potentiels au signalement.

Il a également déclaré que les enquêtes devraient être «équitables et indépendantes» et que les universités devraient dire aux étudiants ce qui est attendu et rendre un code de conduite clair pour tous les étudiants.

Nicola Dandridge, directeur général de l’OfS, a déclaré que celles-ci n’étaient pas encore cohérentes dans toutes les universités.

«Il est important d’avoir les bons processus. Les étudiants doivent se sentir confiants pour signaler et divulguer les incidents, sachant qu’ils seront écoutés et que leurs rapports seront traités de manière appropriée », a écrit Dandridge dans un blog.

«Le personnel a besoin de la bonne formation pour lui permettre de répondre de manière efficace et sensible aux divulgations et aux rapports des étudiants – ne serait-ce que pour savoir comment orienter rapidement les étudiants vers la personne la mieux placée pour fournir le bon soutien.»

La semaine dernière, le site Web Everyone’s Invited a cité des dizaines d’universités britanniques comme mentionnées dans les témoignages reçus. Sa fondatrice a déclaré qu’elle avait reçu plus de 1 000 rapports d’étudiants universitaires en l’espace d’une semaine.

Cependant, les universités ne seront pas encore sanctionnées pour ne pas avoir agi en cas d’agression sexuelle. L’OfS a déclaré que les nouvelles «attentes» n’étaient pas encore liées aux «conditions d’inscription» – c’est-à-dire aux conditions que les universités doivent remplir pour inscrire des étudiants. Au lieu de cela, le régulateur a déclaré qu’il donnait aux universités le temps de régler les choses avant la prochaine année universitaire.

Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, a déclaré: «Nous nous attendons à ce que les universités suivent ces principes et j’exhorte toutes les universités à examiner cela sérieusement et à prendre les mesures appropriées si nécessaire.

«Aucun étudiant ou jeune ne devrait jamais avoir à subir de mauvais traitements, et j’exhorte toute personne qui se sent victime de harcèlement sexuel à parler à quelqu’un en qui elle a confiance, que ce soit sa famille, ses amis, son université ou la police.»

