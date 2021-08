Toutes les versions de la Renault Clio et quels sont leurs prix | Moteur

La Renault Clio a différentes versions. Quel est le prix de chacune de ses versions ? Nous les analysons tous.

La Renault Clio a différentes versions. Et c’est que, son prix débute à environ 10 000 euros dans le premier niveau d’équipement pour atteindre plus de 19 000 euros avec la finition la plus chère. Dans cette gamme de prix, nous trouvons différentes options, un bon nombre de possibilités pour le Renault clio avec laquelle la marque parvient à s’adapter à pratiquement tout type de client.

Prix ​​Renault Clio

Le le prix Renault Clio démarre à 10 100 euros. Pour ce prix, nous aurons la version Renault Clio Life avec un moteur à essence atmosphérique de 65 chevaux. Il s’agit d’un simple moteur trois cylindres de 1,0 litre avec moins de 100 Nm de couple. La finition à laquelle elle est liée, la Life, comporte des éléments principaux tels que les feux de jour à LED avant et arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistance au freinage d’urgence et l’assistant de maintien de voie Renault.

La Renault Clio la plus chère

La Renault Clio qui a le prix de base plus cher C’est celui avec la finition Zen E-Tech. Cela signifie qu’il monte le niveau d’équipement Zen avec le système hybride que la marque propose pour son utilitaire. Le système combine un moteur à essence d’environ 90 chevaux et 1,6 litre de cylindrée avec un moteur électrique d’un autre 50 CV. Au total, il offre 140 chevaux, bénéficiant comme éléments exceptionnels de climatisation automatique, de Renault Multi-Sense et de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, en plus de tout ce que la version qui complète.

Quel est le prix de chacune de ses versions ?

Une fois lancé dans la Renault Clio Life de 10 100 euros nous sommes allés chez Intens, qui demande 11 900 euros selon le configurateur. La une variante hybride avec cette finition s’élève à 17 860 euros. Le niveau de finition Limited est évalué à 13 700 euros tandis que le Zen démarre à 14 750 euros. La ligne RS a un prix de départ de 16 150 euros. Cependant, tous les prix affichés dans ces lignes sont soumis à des promotions de la marque.

