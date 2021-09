Toutes les versions de logiciels en un seul endroit

in

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série Samsung Galaxy Z Fold 3 ! Vous trouverez ici toutes les informations les plus récentes sur les mises à jour logicielles du dernier téléphone pliable phare de Samsung. Nous vous indiquerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous informerons lorsque de nouvelles mises à jour seront déployées.

Vous pouvez vous attendre à ce que le Galaxy Z Fold 3 reçoive au moins trois mises à jour Android majeures, dont Android 12, Android 13 et Android 14. Samsung garantit également que le Galaxy Z Fold 3 recevra au moins quatre ans de mises à jour de sécurité.

Version stable actuelle : Android 11 avec une interface utilisateur 3.1.1

Quand le Galaxy Z Fold 3 recevra-t-il Android 12 ? Décembre/Janvier 2022 (estimation)

Dernière mise à jour du Samsung Galaxy Z Fold 3

29 septembre 2021 : Samsung envoie aux modèles américains le dernier correctif de sécurité. Selon SamMobile, la mise à jour contient le correctif de sécurité de septembre, mais pas grand-chose d’autre. La version du firmware pour les modèles de support est F926USQU1AUI4 tandis que les modèles déverrouillés devraient trouver la version F926U1UEU1AUI4.

Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en appuyant sur Paramètres > Mise à jour du logiciel.

Mises à jour précédentes

31 août 2021: Samsung a déployé One UI 3.1.1 sur le Galaxy Z Fold 3 ainsi que le reste de sa gamme pliable. La nouvelle version du logiciel a introduit quelques nouvelles fonctionnalités, notamment une option pour prolonger la santé de la batterie. Le paramètre permet aux utilisateurs de Samsung de limiter la charge haut de gamme sur leur appareil à 85% de sa capacité. La mise à jour a également amélioré les performances globales du téléphone et constitue le dernier arrêt avant que la société ne déploie la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12.

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy Z Fold 3 vous utilisez dans les commentaires. De plus, n’hésitez pas à nous donner un pourboire si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée !