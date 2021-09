Toutes les versions de logiciels en un seul endroit

in

Eric Zeman / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série Samsung Galaxy Z Flip 3 ! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles du dernier téléphone pliable à clapet de Samsung. Nous vous indiquerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous informerons du lancement de nouvelles mises à jour.

Vous pouvez vous attendre à ce que le Galaxy Z Flip 3 reçoive au moins trois mises à jour Android majeures, dont Android 12, Android 13 et Android 14. Samsung garantit également que le Galaxy Z Flip 3 recevra au moins quatre ans de mises à jour de sécurité.

Version stable actuelle : Android 11 avec une interface utilisateur 3.1.1

Quand le Galaxy Z Flip 3 recevra-t-il Android 12 ? Décembre/Janvier 2022 (estimation)

Dernière mise à jour du Samsung Galaxy Z Flip 3

6 septembre 2021 : Samsung fait défiler la première mise à jour de sécurité pour le Galaxy Z Flip 3. Selon SamMobile, la mise à jour contient le correctif de sécurité de septembre avec la version du firmware F711BXXU2AUI1. Il est actuellement disponible en Irlande. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce qu’il atterrisse sur vos téléphones très bientôt.

Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en appuyant sur Paramètres > Mise à jour du logiciel.

Mises à jour précédentes

31 août 2021: Samsung a déployé One UI 3.1.1 sur le Galaxy Z Flip 3. La nouvelle version du logiciel a introduit quelques nouvelles fonctionnalités, y compris une option pour prolonger la santé de la batterie. Le paramètre permet aux utilisateurs de Samsung de limiter la charge haut de gamme sur leur appareil à 85% de sa capacité. La mise à jour a également amélioré les performances globales du téléphone et constitue le dernier arrêt avant que la société ne déploie la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12.

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy Z Flip 3 vous utilisez dans les commentaires. De plus, n’hésitez pas à nous donner un pourboire si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée !