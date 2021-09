Toutes les versions du logiciel en un seul endroit

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour Samsung Galaxy Watch 4. Vous trouverez ici les dernières informations sur les versions logicielles des dernières montres intelligentes de Samsung. Nous détaillerons les versions actuelles du micrologiciel pour la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement.

La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic ont toutes deux été lancées avec Wear OS 3 et le skin One UI Watch de Samsung sur le dessus. Lors du dévoilement de Wear OS 3, Google a annoncé qu’il publierait des mises à jour plus fréquentes de la plate-forme, mais la société a depuis déclaré à Android Authority qu’elle n’avait “rien à partager” sur la fréquence à laquelle elle prévoyait de publier de nouvelles versions. Samsung travaillera probablement avec Google pour publier des versions logicielles majeures de la série Galaxy Watch 4 tout en maintenant constamment à jour ses applications de base One UI Watch.

Version stable actuelle: Porter OS 3

Dernière mise à jour de la série Samsung Galaxy Watch 4

2 septembre 2021 : Samsung lance la version du firmware R8 ** XXU1BUH9 sur la série Galaxy Watch 4 aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni (h/t TizenHelp). Il ajoute la fonction Samsung Health dans les paramètres pour gérer toutes les fonctionnalités liées à la santé à partir d’un seul endroit.

Il existe également une nouvelle option d’annulation pour la détection automatique de l’entraînement et une option de réglage du volume dans le panneau des paramètres rapides. Samsung a également amélioré la mesure des calories dans les exercices de cyclisme, ainsi que des améliorations générales de la stabilité.

Mises à jour précédentes

22 août 2021 : La première mise à jour de la série Samsung Galaxy Watch 4 a été lancée avant même que les appareils portables ne commencent à être expédiés. Il portait la version du firmware R8xxXXU1BUH5 et avait une taille de 290 Mo. La mise à jour comprenait des améliorations de stabilité et des corrections de bugs. Les performances globales ont également été améliorées, mais Samsung n’a pas donné les détails exacts de ces améliorations.

Quel firmware utilisez-vous sur votre Galaxy Watch 4 ? Faites le nous savoir dans les commentaires. De plus, si vous avez repéré une OTA que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire !