Toutes les versions exclusives de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl arrivent sur Nintendo Switch le 19 novembre 2021. Si vous ne prévoyez d’acheter qu’un de ces jeux et que vous ne savez pas quelle version choisir, comparer les exclusivités Pokémon peut vous aider. Même si vous n’obtenez pas tous les Pokémon que vous aimez dans une seule version, vous pouvez toujours Wonder Trade pour compléter ce Pokédex. Notez que le trading avec Pokémon HOME ne sera pas disponible avant 2022.

Il y a un total de 493 Pokémon dans le Pokédex national, mais vous n’aurez accès au Pokédex Sinnoh que lorsque vous commencerez à jouer. Quelle que soit la version que vous choisissez, nous sommes sûrs que les deux jeux seront amusants à jouer et deviendront certains des meilleurs jeux Pokémon sur Nintendo Switch.

La génération 4 repensée

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Soyez le meilleur

Voyagez dans la région de Sinnoh dans cette version mise à jour des jeux classiques Gen 4 DS. Il y a des gymnases à battre, des Pokémon à attraper et une équipe maléfique à vaincre. De plus, plusieurs nouveaux mécanismes et éléments ont fait leur chemin dans ces remakes.

Exclusivités Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Exclusivités confirmées Pokémon Brilliant Diamond

Voici les Pokémon qui ne peuvent être trouvés que dans Brilliant Diamond.

Caterpie Metapod Butterfree Ekans Arbok Growlithe Arcanine Seel Dewgong Scyther Scizor Elekid Electabuzz Electivire Murkrow Honchkrow Gligar Gliscor Larvitar Pupitar Seedot Nuzleaf Shiftry Mawile Zangoose Solrock Kecleon Tyranitar Cranidos) Rampartandos (Legendial Skunky Skund) Suicune (Légendaire)

Pour avoir une idée des autres Pokémon qui pourraient être des exclusivités Brillant Diamant, consultez la liste des exclusivités Diamant originales plus loin dans cet article.

Exclusivités confirmées de Pokémon Shining Pearl

Voici les Pokémon qui ne peuvent être trouvés que dans Shining Pearl.

Weedle Kakuna Beedrill Sandshrew Sandslash Goupix Ninetales Slowpoke Slowbro Slowking Magby Magmar Magmortar Pinsir Misdreavus Mismagius Teddiursa Ursaring Stantler Lotad Lombre Ludicolo Sableye Seviper Lunatone Bagon Shelgon Salamence Glameow Puruggialy Shieldon Blastiodonary) Z (Legend Legendund Palkia) Légendaire)

Combien y a-t-il de Pokémon dans les remakes de la génération 4 ?

Des dataminers et des leakers comme @CentroLEAKS sur Twitter ont confirmé qu’il y a un total de 493 Pokémon dans le National Dex. Cela n’inclut pas Sylveon. Le Pokédex Diamant et Perle Sinnoh original comportait 151 Pokémon, tandis que le Pokédex National des jeux comportait plus de 490 Pokémon à attraper par les joueurs.

Nous pouvons maintenant confirmer qu’il n’y a que des données pour les 493 premiers Pokémon. Pas de Sylveon. – Centro LEAKS (@CentroLeaks) 9 novembre 2021

Quel Pokémon puis-je échanger contre Brillant Diamant et Shining Pearl ?

Nous ne savons pas encore avec certitude. Cependant, étant donné que tous les Pokémon ne sont pas entrés dans le Pokédex Épée et Bouclier, je suppose que seuls certains monstres peuvent être échangés. Nous garderons nos oreilles au sol et vous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus. Nous savons que Brilliant Diamond et Shining Pearl ne fonctionneront pas avec Pokemon HOME avant 2022. Donc, jusque-là, les joueurs devront échanger uniquement à partir des remakes de la génération IV.

Tous les Pokémon du Sinnoh Pokédex

J’ai répertorié les exclusivités originales Diamond, Pearl et Platinum dans les sections suivantes, suivies du Sinnoh Pokédex. Pour comprendre les exclusivités des jeux DS originaux, vous devez comprendre que Diamond, Pearl et Platinum avaient un Sinnoh Pokédex et également un National Pokédex qui s’est débloqué dans l’après-match.

Les Sinnoh Pokédex était composé de 151 Pokémon y compris les démarreurs Gen 4. Une fois que les joueurs ont battu les quatre d’élite, vu tous les 151 Pokémon du Sinnoh Dex et parlé au professeur Rowan, le professeur Oak entrait dans le laboratoire et déverrouillait le Pokédex national composé de 493 Pokémon. Il s’agit essentiellement de tous les Pokémon de la génération I à la génération IV. Certains Pokémon du Pokédex national sont des versions exclusives, ce qui signifie que certains Pokémon exclusifs aux versions ne sont pas répertoriés dans le Sinnoh Pokédex.

Exclusivités originales Pokémon Diamant

Ces Pokémon n’étaient disponibles que dans le jeu Diamond original.

Cranidos Rampardos Honchkrow Stunky Skuntank Dialga (Légendaire) Seel Dewgong Scyther Murkrow Scizor Larvitar Pupitar Tyranitar Poochyena Mightyena Aron Lairon Aggron Kecleon

Exclusivités originales de Pokémon Pearl

Cette liste est composée de Pokémon qui n’étaient disponibles qu’en Pearl.

Shieldon Bastiodon Mismagius Glameow Purugly Palkia (Légendaire) Slowpoke Slowbro Pinsir Slowking Misdreavus Houndour Houndoom Stantler Spheal Sealeo Walrein Bagon Shelgon Salamence

Toutes les exclusivités Pokémon Platine

Pokémon Platinum était le troisième jeu Gen 4, sorti trois ans après Diamond et Pearl. Cela a permis aux joueurs de découvrir la même région et la même histoire, mais avec des éléments supplémentaires. Ce sont tous les Pokémon exclusifs à cette version du jeu.

Rotom (toutes les 5 formes) Tangela Articuno Zapdos Moltres Tropius Regirock Regice Registeel Tangrowth Giratina (Origin Forme) Shaymin (Sky Forme)

Attrape-moi si tu peux

Avoir des Pokémon exclusifs à la version fait partie de ces jeux de collection de créatures depuis la première génération. Si vous attendez vraiment avec impatience une version spécifique de Pokémon exclusif, alors vous voudrez vous assurer de récupérer cette copie du jeu.

