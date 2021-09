Tower Defense rencontre Beat ‘Em Up dans The Last Friend, à venir ce mois-ci

Mettre à jour: Skystone Games et Stonebot Studio ont confirmé que Le dernier ami arrive sur Nintendo Switch et PC le 30 septembre 2021. Comme vous pouvez le voir dans l’histoire ci-dessous, il était initialement censé être avec nous en 2019.

Une démo gratuite spéciale du jeu final – Le dernier ami : première bouchée – arrive bientôt sur Steam, Epic Games Store et Nintendo Switch.

Histoire originale [Thu 31st May, 2018 10:45 BST]: Stonebot Studio a annoncé que son prochain beat ’em up et tower defense mash up Le dernier ami se dirige vers la Nintendo Switch au début de l’année prochaine.

L’histoire du jeu suit les conséquences d’une guerre chimique mondiale à laquelle peu d’humains survivent. Les humains restants sont divisés en deux groupes – les survivants et les mutants – qui sont essentiellement les bons et les méchants. Les joueurs prendront le contrôle d’un protagoniste qui possède un abri mobile, prenant soin de ses amis canins, surtout maintenant que les chiens sont devenus une source de nourriture pour les mutants !

Le dernier ami doit tenir les hordes de ces mutants à distance en utilisant un éventail de pièges, de tourelles et ses propres poings, en équilibrant les tactiques d’attaque et de défense pour défendre le refuge pour chiens et sauver efficacement les derniers chiots restants sur la planète.

Voici une liste des fonctionnalités du jeu à vérifier :

– Style de bande dessinée dynamique et animations

– Un sentiment nostalgique qui fait écho aux Beat’em-ups d’arcade classiques

– Chaque chien sauvé partage un trait unique avec notre héros, qui peut ensuite être équipé comme un avantage pour améliorer ses compétences.

– Comprend des mécanismes de combat rapides, la véritable essence d’un jeu Beat ’em-up – des esquives de base, des saisies et des jabs, aux attaques spéciales et aux combos. Équipez vos personnages de différents avantages pour canaliser leurs compétences et personnaliser votre style de combat.

– Une expérience multitâche qui fusionne stratégie et action pour tous ces joueurs amoureux des chiens !

Bien sûr, aucune information sur les dates de sortie exactes ou les prix n’a été révélée, le lancement étant encore dans plusieurs mois, mais cela pourrait bien être une question à surveiller.

