Towns et Edwards décident de la victoire des Timberwolves

21/10/2021 à 6h59 CEST

. / Minneapolis

Le pivot dominicain américain Villes de Karl-Anthony contribué un double-double de 30 points et 10 rebonds qui l’a laissé à l’avant-garde de l’attaque équilibrée du Loups des bois du Minnesota Quoi battre les Houston Rockets 124-106, lors du premier match de la nouvelle saison NBA 2021-22 pour les deux équipes.

Avant-garde deuxième année Anthony Edwards Il a dynamisé la première foule à domicile de grande taille de sa jeune carrière en étant également un acteur clé de la victoire renouvelée des Timberwolves lors du duel par équipes perdantes de la Conférence Ouest de la saison dernière, au cours duquel ils n’ont pas atteint les séries éliminatoires. Le garde D’Angelo Russell a ajouté 22 points et sept passes décisives, et les Timberwolves étaient en contrôle du début à la fin. La recrue argentine Leandro Bolmaro a fait ses débuts avec les Timberwolves en jouant cinq minutes au cours desquelles il a contribué à deux points. Bolmaro a raté le seul tir qu’il a effectué au panier et a frappé 2-2 depuis la ligne du personnel, en plus de perdre un ballon.

Le centre Christian Wood a récolté 16 points et neuf rebonds et le vétéran garde Eric Gordon a ajouté 15 points sur le banc pour une reconstruction des Rockets et battu par le meilleur match des Timberwolves. C’était la troisième fois dans l’histoire de la franchise que les Timberwolves comptaient trois buteurs de plus de 20 points lors de la soirée d’ouverture. Le trio d’étoiles s’est mis au travail, marquant 26 des 32 points du Minnesota au premier quart.

Towns a fait ses dégâts habituels à l’intérieur et à l’extérieur, dont 12 points lors de la séquence de 32-14 des Timberwolves pour clôturer la première mi-temps. Edwards avait le soutien des fans à chaque fois qu’il touchait le ballon et montrait son enthousiasme lorsqu’il marquait son quatrième triple du deuxième quart pour une avance partielle de 72-43. Le premier choix global du concours universitaire 2020 a crié de célébration et a fait plusieurs signaux de temps mort moqueurs vers le banc de Houston, alors qu’il les mettait au défi d’essayer d’arrêter leur séquence de victoires. Edwards s’est renforcé pendant la partie de sa saison recrue, mais en raison de la pandémie, il n’y avait pratiquement personne au Target Center pour le regarder, ce qu’il a fait lors de la première soirée de cette saison, sa deuxième en tant que professionnel.

Le nouveau propriétaire des Timberwolves, Marc Lore, qui s’est associé à l’ancien joueur dominicain Alex Rodriguez pour acheter le club à Glen Taylor, s’est assis près du terrain avec un masque bleu et un chapeau gris et s’est amusé à regarder l’action. Les Timberwolves ont terminé 15 sur 36 à 3 points et, plus important encore, ils ont joué le genre de défense intense qui fait défaut depuis plusieurs saisons.

L’entraîneur de deuxième année Stephen Silas a les mains pleines avec ces Rockets exceptionnellement jeunes, qui ont été menés par un sommet de 35 points au début du quatrième quart. Le centre allemand Daniel Theis, l’avant-garde Kevin Porter Jr. et le centre recrue turc Alperen Sengun ont chacun marqué 11 points. Le deuxième choix global du repêchage universitaire, le garde Jalen Green, a marqué neuf points, quatre rebonds et quatre passes décisives en 32 minutes d’action lors de ses débuts en NBA. Ainsi fait La recrue espagnole, l’attaquant de puissance Usman Garuba, qui a joué huit minutes et a contribué quatre points en marquant 2 des 3 buts sur le terrain. Garuba a également joué un rôle de premier plan dans le jeu intérieur avec deux rebonds, donné une passe décisive, récupéré un ballon, mis deux blocs et commis une faute personnelle.